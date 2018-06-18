Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Askerlikte yeni model

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim sonrasını işaret etmesinin ardından yüz binlerce kişiyi umutlandıran bedelli askerlik uygulamasının, askerlik için oluşturulacak yeni model ile birlikte ele alınması bekleniyor. Erdoğan’ın Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanlığı’na sadece bedelli askerlik ile ilgili değil; askerlik sürelerinden, ordu yapılanmalarına kadar yeni bir modeli çalışmaları talimatı verdiği öğrenildi.

PROFESYONEL ASKERLİK ÇALIŞMALARI



Milliyet'in haberine göre, Erdoğan’ın çalışılmasını istediği bedelli askerliğin yanı sıra askerlik süreleri, iller ve bölgelerde ordu yapılanmaları, ücret politikalarından, terfilere kadar komple askerlik sisteminin değerlendirileceği kaydedildi. TSK’nın teknik personel, sivil personel, mühendis, doktor gibi ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların karşılanma modelleri de tüm bu yeni sistem içinde çalışılacak. Askerlik süresinin kısalmasının da gündemde olduğuna dikkat çeken kaynaklar, TSK’nın kısmen de olsa zaten yapılanma itibariyle profesyonel ordu modeline geçtiğini, terörle mücadele bölgelerinde özel birliklerin görev aldığını ifade ederken, tam anlamıyla profesyonelleşmenin de bu çalışma kapsamında ele alınacağını kaydetti. Kaynaklar, zorunlu askerlik uygulamasından kesinlikle vazgeçilmesinin gündemde olmadığını, ancak zorunlu askerlik modellerinin de ele alınıp değerlendirileceğinin de altını çizdi