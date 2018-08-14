Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan İtalya'ya mesaj!

İtalya'nın Cenova kentinde A10 otoyolu üzerindeki Morandi Köprüsü'nün bir kısmı çöktü. İlk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda da yaralı olduğu öğrenildi. Olayın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabından İtalya'ya başsağlığı ve destek mesajı yayınladı.
İşte Kalın'ın paylaştığı o mesaj:
"İtalya, Cenova'daki köprü kazasında hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz. Sizin yanınızdayız ve acınızı paylaşıyoruz."
Our condolences for those who lost their lives in the bridge accident in Genoa, Italy. We share your pain and stand with you @ItalyinTurkey— Ibrahim Kalin (@ikalin1) 14 Ağustos 2018
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