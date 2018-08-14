HABER

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan İtalya'ya mesaj!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 16:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın İtalya'da meydana gelen köprü çökmesi olayı sonrası sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Kalın mesajında,"İtalya, Cenova'daki köprü kazasında hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz. Sizin yanınızdayız ve acınızı paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan İtalya'ya mesaj!

İtalya'nın Cenova kentinde A10 otoyolu üzerindeki Morandi Köprüsü'nün bir kısmı çöktü. İlk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda da yaralı olduğu öğrenildi. Olayın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabından İtalya'ya başsağlığı ve destek mesajı yayınladı.

İşte Kalın'ın paylaştığı o mesaj:

"İtalya, Cenova'daki köprü kazasında hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz. Sizin yanınızdayız ve acınızı paylaşıyoruz."



PARTNERÜnlü yıldız ne çamaşır giydi ne de bikini bir de üstüne...Ünlü yıldız ne çamaşır giydi ne de bikini bir de üstüne...
İspanyol kadın, eşinin hayali için kızıyla İstanbul'dan Kahire'ye yürüyorİspanyol kadın, eşinin hayali için kızıyla İstanbul'dan Kahire'ye yürüyor
'Mutlu şehir' Sinop, tatilcileri bekliyor'Mutlu şehir' Sinop, tatilcileri bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İtalya İbrahim Kalın Cenova

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Kıskanç sevgili kız arkadaşının kalçalarına bakan adama öyle bir şey yaptı ki...

Kıskanç sevgili kız arkadaşının kalçalarına bakan adama öyle bir şey yaptı ki...

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

Kenan Işık yeniden gündemde… Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

Kenan Işık yeniden gündemde… Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP'li başkan gözaltına alındı

HDP'li başkan gözaltına alındı

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'milli ürünleri tercih edin' çağrısı

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'milli ürünleri tercih edin' çağrısı

Karayolunda ilginç manzara! Görenler inanamadı

Karayolunda ilginç manzara! Görenler inanamadı

Kadıköy'de baltalı dehşet! 'Eşime bakıyorsunuz' dedi, sonrası korkunç

Kadıköy'de baltalı dehşet! 'Eşime bakıyorsunuz' dedi, sonrası korkunç

ABD Ankara Büyükelçisi Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier'dan Brunson'a ziyaret

ABD Ankara Büyükelçisi Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier'dan Brunson'a ziyaret

Belediye başkanına istifa çağrısı!

Belediye başkanına istifa çağrısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.