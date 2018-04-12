HABER

Deniz Baykal'ın tedavisiyle ilgili Almanya'daki hastaneden açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 09:47 | Son Güncelleme

Tedavi gördüğü Almanya’dan Türkiye’ye getirilen eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın oğlu Prof. Dr. Ataç Baykal’ın 'Babamın tedavi süreci son derece kötüydü. Almanya’dan bir enkaz getirdik' sözlerine yanıt geldi.

Deniz Baykal'ın tedavisiyle ilgili Almanya'daki hastaneden açıklama

Karar gazetesinden Mikdat Karaalioğlu’nun haberine göre Prof. Ataç Baykal’ın sözlerini şaşkınlıkla karşılayan Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Murna isimli hastane tarafından yapılan yazılı açıklamada‚ “Türk medyasında yazıldığı gibi Deniz Baykal kliniğimizde tedavi görmüştür. Hastamızın özel yaşamı ve gizlilik ilkesi dolayısıyla kendisinin hastanemizdeki tedavi süreciyle ilgili açıklama yapamayız. Bu tür sorulara ilke olarak cevap vermiyoruz” denildi.

'ALMANYA'YA GİTMEK BİR HATAYMIŞ' DEMİŞTİ

Geçirdiği beyin kanaması ardından önce Ankara İbn-i Sina Hastanesi’nde tedavi gören Deniz Baykal daha sonra ailesinin isteği ile Almanya’da Münih yakınlarındaki Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Murnau isimli merkeze nakledilmişti. Burada üç ay kalan Baykal, önceki gün GATA’ya getirildi. Baykal’ın tıp doktoru olan oğlu Prof. Ataç Baykal da önceki gün babasını Almanya’da son derece kötü bir tedavi süreci geçirdiğini belirterek şunları söylemişti:

“Almanya’da fizik tedavi yapılması gerekiyordu ancak yapmadılar. Almanya’ya gittikten sonra zatürre geçirdi. Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi’nde çok daha iyi şartlarda bakıldı. Hatta yoğun bakım altında bile daha iyi fizik tedavi uygulanmıştı. Almanya’dan adeta enkaz getirdik ve burada GATA’da toparlıyorlar. Almanya’ya gitmek bir hataymış.”

Kılıçdaroğlu ve Akşener arasında kritik görüşmeKılıçdaroğlu ve Akşener arasında kritik görüşme
Cumhurbaşkanı’na hakaretten fezlekeCumhurbaşkanı’na hakaretten fezleke
Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deniz baykal CHP Almanya ırdır

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD savaş gemileri Akdeniz'e geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD savaş gemileri Akdeniz'e geliyor

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece

WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber

WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber

Okuyucu Yorumları 12 yorum
BENİ TÜRK HEKİMLERİNE EMANET EDİN. İMZA ATATÜRK. ATATÜRKÜN PARTİSİ ALMANYA YA GİDİYOR SONRA KEMALİN ASKERLERİYİZ DİYOR.
Atatürk’ün partisinin bir dönem başkanlığını yapmış kişiyi alman hekimlerine emanet ediyorlar sonrada durumdan şikayet ediyorlar. tam cehape kafası
Amerika da rockefeller bursu ile oku alman ya ya tedaviye git nasıl bir insanların içindeyiz.Sn. Erdoğanı iktidar yapan kişidir kendisi.
Bir de Atatürkçü olacaksınız. Ne demişti Merhum Gazi "Beni TÜRK hekimlerine emanet ediniz"...
Atatürk beni Türk hekimlerine emanet edin diye boşa dememiş. Bk mu vardı da almanya ya götürdüler
Atamız boşuna dememiş "Beni Türk hekimlerine emanet edin" diye
Bizim hastane ve hekimlerimiz Almayadan daha iyi, eskidenmiş o Amerikalara, Almanyalara hasta götürmek.
@gforce GİT GÖR YAŞA ONDAN SONRA YORUM YAP
Baykalın oğlunun açıklaması daha doğrusu suçlaması hoş olmamış hem de bir doktor olarak. Eminim Alman doktorlar elinden geleni yapmışlardır. Kim olursa olsun (orada çalışan işçi de olsa) çok büyük özen gösteriyor gerekeni yapıyorlar.
Ataturk bile beni türk hekimlerine emanet edin demis elin gevuru nekadar bakar
madem kötüydü 1 hafta sonra gelseydiniz 3 ay niye beklediniz ? kötü yerde 3 ay bekletilirmi para veriyorsun :) koşa koşa gittiniz
o zaman niye koşa koşa gittin..Atatürk ''beni türk hekimlerine emanet edin'' demişti...
Diğer Haberler
Türkiye'nin konuştuğu taksici hakkında flaş karar

Türkiye'nin konuştuğu taksici hakkında flaş karar

Nüfusta 20 yıl ölü gözüktü! Başına gelmeyen kalmadı

Nüfusta 20 yıl ölü gözüktü! Başına gelmeyen kalmadı

Kediciklere dekolte yasağı mı geldi?

Kediciklere dekolte yasağı mı geldi?

İzmir ve Adana'da son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İzmir ve Adana'da son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Rusya'dan son dakika Suriye açıklaması!

Rusya'dan son dakika Suriye açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.