Denizli'de uyuşturucu operasyonu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karahayıt Mahallesi'ndeki bar ve eğlence merkezlerinde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Aramalarda, satışa hazır halde 20 gram metamfetamin ile yakalanan ve akraba oldukları tespit edilen Ahmet A, Yusuf A. ve Abdullah A. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.