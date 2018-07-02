Dernek başkanından CHP'lilere 'siyasi konuşma' sitemi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı yönetim ve üyeleri; Harp Malulü Gaziler, Şehitler, Dul ve Yetimler Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Recep Doğru, kendilerine derneğin sorunlarını konuşmak üzere bir ziyaret yapılacağının söylendiğini, ancak şehit cenazeleri hakkında siyasilerin yaptığı polemikle ilgili bir konuşma yapıldığını belirterek sitemde bulundu.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi karşısındaki Harp Malulü Gaziler, Şehitler, Dul ve Yetimler Derneği'ni ziyaret etti. Yücel, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı makamını işgal eden bir kişinin toplumu ayrıştıracak, kutuplaştıracak, ikiye ayıracak açıklamalar yapmaması gerekiyor. Konuyla alakalı olarak 81 ilde yaptığımız basın açıklamalarımızla tepkimizi gösterdik. Suç duyurusunda bulunmak da seçenekler arasında. Şu anda Genel Merkez'den konuyla alakalı gelen bir talimat yok. Bugün de burada, bu konuyla alakalı duyarlılığımızı ve fikirlerimizi paylaşmak için bir ziyaret yapıyoruz" dedi.

DERNEK BAŞKANI'NDAN TEPKİ

Harp Malulü Gaziler, Şehitler, Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Recep Doğru ise derneklerinin siyaset üstü bir dernek olduğunu belirterek, söz konusu durumdan sonra kendilerine yapılan bu ziyareti hoş karşılamadığını söyledi. Doğru, "Biz, derneğimizin sorunlarını görüşmek üzere bir ziyaret yapılacağını zannediyorduk. Söz konusu açıklamaların ardından, gerek bizim derneğimize gerekse diğer derneklere birçok telefon geldi. Ancak biz, siyasilerin arasındaki çekişmelere alet olmak istemiyoruz. Bizim derneğimiz, MHP, AK Parti ya da CHP ayrımı yapmaz, biz tüm partilere eşit mesafedeyiz" ifadelerini kullandı.

CHP İl Başkanı Deniz Yücel ve yönetim kurulu üyeleri, ziyaretin ardından dernekten ayrıldı.

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