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DHA YURT - Bandırma'da gemi yükleyen vinç alev aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 03:48 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde limanda gemiye yükleme yapan vinçte yangın çıktı.

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde limanda gemiye yükleme yapan vinçte yangın çıktı. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Bandırma'daki Çelebi Limanı'nda Medlog konteyner gemisine yükleme yapan vinçte henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Liman görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını tamamen söndürdü. Yangının çıkış nedeninin tespiti için itfaiye ve polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Yükselen dumanlardan detaylar
Haber-Kamera: Tufan DALGIÇ / BANDIRMA(Balıkesir),(DHA)

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