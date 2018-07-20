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Dikkat çeken görüntü! Erdoğan balkon konuşmasına iki saatle çıkmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 09:40 | Son Güncelleme

24 Haziran gecesi balkon konuşmasında vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili dikkat çeken bir detay gündeme geldi. Görüntülerde Erdoğan'ın iki koluna birden saat takması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran gecesi yaptığı balkon konuşmasında iki koluna birden saat takması dikkat çekti.

Hem sağ hem de sol kolunda saat olan Erdoğan, balkona çıkıp halkı selamlarken saatleri kameralara yansıdı.

BİRİNİ ÇIKARDI

İki kolunda da saat olduğunu fark eden Erdoğan, sağ kolundaki saati çıkarıp görevlilere verdikten sonra konuşmasına başladı.

Erdoğan’ın çift saati birçok yoruma neden olurken, kimileri saatlerden birinin son dönemde moda olan nabız, şeker, tansiyon gibi vücut değerlerini ölçen saatlerden olabileceğini söyledi. Kimileri de Erdoğan’ın bir saati uğur getirsin diye takmış olabileceğini, manevi değeri olabileceği yorumunda bulundu. Bazıları ise Erdoğan’a o gün hediye edilmiş bir saatin kolunda kalmış olabileceği tezini ortaya attı.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan balkon konuşması 24 haziran

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
Bunama belirtisi olabilir...
HABERE BAK ÇAY DEMLE .
@bizedogrugerekli_2017 katılıyorum size millet aç,aç,aç mynet iyiki böyle bir haber yaptın bizde çok merak ediyorduk ,mynet gibi kuruluşların oldugu bu ülkede böyle bir yönetim bize çok bile diye yazdım .fakat mynet yayınlamıyor.
ZAFER ÇAĞLAYANIN YÜRÜTTÜĞÜ SAAT OLMASIN.BU AKP SAATTEN ÇEKTİĞİNİ HİÇBİR ŞEYDEN ÇEKMEDİ.
Sağ koldaki saat uçup gideceği ülkenin zamanını gösteriyordu. Seçim kazanılınca o zaman dilimine ihtiyaç kalmadı, karşı tarafa mesaj koldan saat çıkarılarak gönderilmiş oldu. :)))
Gündemimiz bu mu ?
ADAMIN NE GECESİ NEDE GÜNDÜZÜ VAR HAİN fetö 15 TEMMUZU REİSTE KAFA BEYİNMİ KODU HA BİRE HAİNLERLE UĞRAŞIP OTURUYOR NORMAL ÇİFT SAAT DAKMASI KAFA BİRYERDE DEYİLKİ SAĞA DÖNÜYO DÜŞMAN SOLA DÖNÜYO DÜŞMAN BU ETTEN KEMİKTEN YARATILMIŞ KOLAY DEYİL ÜLKE YÖNETMEK ÇOĞU VATANDAŞ AİLESİNİ YÖNETEMİYOR
Adam biz gibi aç mı para babası
ne kadar da önemli bi haber
Ülkenin derdine bak...
amannn ne büyük haber boşsun mynet
çıkardı ve dedi ki bu saatten sonra .... :)))
boş işler boş muhabbetler.
bence unuttu xd
Bunun haber değeri nedir ????
Ee Nolmuş yani? Sonuç??
Reis zengin olduğunu belli ediyor
Bana neki 2 saat varsa...Habermi bu.
Hırsızlık paraları daha neler neler
çok mu önemli..?dert ettiniz.
fazla mal göz çıkarmaz takmayı seviyor
kendisinin bile haberi yoktur:))
Umarım bu konuda farklı inançlara sahip tarikatlar kurulmaz. Uğur getirsin diye taktığına inanan Saatçi tarikatı falan.
mynet ne kadar önemli yaaa çok sagol bizde günlerdir bunu düşünüyorduk.mynet gibi kuruluşların oldugu bir ülkede bu yönetim bize çok bile.yazık yazık millet aç,aça,aç,
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