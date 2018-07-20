Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran gecesi yaptığı balkon konuşmasında iki koluna birden saat takması dikkat çekti.
Hem sağ hem de sol kolunda saat olan Erdoğan, balkona çıkıp halkı selamlarken saatleri kameralara yansıdı.
BİRİNİ ÇIKARDI
İki kolunda da saat olduğunu fark eden Erdoğan, sağ kolundaki saati çıkarıp görevlilere verdikten sonra konuşmasına başladı.
Erdoğan’ın çift saati birçok yoruma neden olurken, kimileri saatlerden birinin son dönemde moda olan nabız, şeker, tansiyon gibi vücut değerlerini ölçen saatlerden olabileceğini söyledi. Kimileri de Erdoğan’ın bir saati uğur getirsin diye takmış olabileceğini, manevi değeri olabileceği yorumunda bulundu. Bazıları ise Erdoğan’a o gün hediye edilmiş bir saatin kolunda kalmış olabileceği tezini ortaya attı.
ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...
Yatağan Termik Santrali'nde mahsur kalan işçilerden Sezgin Kılıç'ın cansız bedenine ulaşıldı
Dikkat çeken görüntü! Erdoğan balkon konuşmasına iki saatle çıkmış
Reuters duyurdu! Bulgaristan'ın Türkiye sınırına yakın bölgede 'koyun vebası' karantinası
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in kritik kararı!
Balık tutmaya gittiler, gördükleri manzara karşısında dehşete düştüler
Metroda şaşkın çeviren görüntü! Bir anda soyunmaya başladı
CHP'de imza polemiği! Bülent Tezcan'ın açıklamalarına tepki
Milyonlarca cep telefonu kullanıcısına için kötü haber! Her an ücretli olabilir
Bartın'da vahşet görüntüleri! Öldürüp varille taşımışlar
Alman kadın cinayetinde yeni detaylar! Taciz etti... Boğdu... Başını taşla ezdi...
Google'a bir şok daha! Rekabet Kurulu savunmasını alacak
Okuyucu Yorumları 24 yorum