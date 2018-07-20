Dikkat çeken görüntü! Erdoğan balkon konuşmasına iki saatle çıkmış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran gecesi yaptığı balkon konuşmasında iki koluna birden saat takması dikkat çekti.

Hem sağ hem de sol kolunda saat olan Erdoğan, balkona çıkıp halkı selamlarken saatleri kameralara yansıdı.

BİRİNİ ÇIKARDI

İki kolunda da saat olduğunu fark eden Erdoğan, sağ kolundaki saati çıkarıp görevlilere verdikten sonra konuşmasına başladı.

Erdoğan’ın çift saati birçok yoruma neden olurken, kimileri saatlerden birinin son dönemde moda olan nabız, şeker, tansiyon gibi vücut değerlerini ölçen saatlerden olabileceğini söyledi. Kimileri de Erdoğan’ın bir saati uğur getirsin diye takmış olabileceğini, manevi değeri olabileceği yorumunda bulundu. Bazıları ise Erdoğan’a o gün hediye edilmiş bir saatin kolunda kalmış olabileceği tezini ortaya attı.



