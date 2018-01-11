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Diyanet artık her yeri istiyor! 'Sohbete' gelecekler

GÜNCEL HABERLERİ | 11.01.2018 03:48 | Son Güncelleme 21 dakika önce

Diyanet, 2018’de bakanlıklardan belediyelere, Emniyet’ten STK’lere, muhtarlardan apartman yöneticilerine kadar herkesle ‘işbirliği’ yaparak vaiz gönderecek.

Diyanet artık her yeri istiyor! 'Sohbete' gelecekler

Cumhuriyet'in haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) okul kapılarını sonuna kadar açtığı Diyanet İşleri Başkanlığı, eğitim alanında gözünü daha da yükseklere dikti. 2018 yılında toplumun bütün kesimlerine, her alanda ulaşarak din dışında da eğitimler vermeye hazırlanan Diyanet, yıl boyunca MEB, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK), belediyeler, Emniyet’ten başlayarak muhtarlıklar ve apartman yöneticilerine kadar işbirliği yapmayı hedefliyor.

AMACINI AŞACAK

Diyanet, kanuna göre din alanında toplumu ‘aydınlatmak’ ve “ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, ibadet yerlerini yönetmek” için kurulsa da AKP döneminde temel eğitim odağına dönüştürüldü. “Aile ve Rehberlik Büroları” adı altında 81 il müftülüğüne 2018 için “Yıllık çalışma programı” gönderen Diyanet, geçen yıl dini konularla sınırlanan programın ötesine geçerek 12 aylık kapsamlı bir planlama hazırladı.

TÜM KAPILAR AÇIK

Müftülüklerden bölgesel ve yerel sorunların tespit edilmesini, üçer aylık süreçte çalışma takvimi oluşturulmasını isteyen Diyanet, geniş kitlelere dönük etkinlikler talep etti. Okullardan kahvehanelere, öğrenci yurtlarına ve evlere kadar girmeyi amaçlayan Diyanet’in din dışındaki eğitim programları dikkat çekti. Valilik ‘olur’u ile bütün müftülüklere çalışma takvimlerini uygulama talimatı veren Diyanet, yıl boyunca MEB, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK), Belediyeler, Emniyet, Yeşilay, Aile Yaşam Merkezleri, sivil toplum kuruluşları, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri ile işbirliği yapılacağını duyurdu. “Hedef Kitle” kavramını 2018 için genişleten Diyanet’in, devletin resmi kurumlarının ve STK’lerin dışında muhtarlıklar ve apartman yöneticilerine kadar işbirliği yaparak bütün alanlara vaiz gönderme çalışmasını hızlandırdı.

'SOHBETE' GELECEKLER

Diyanet’in toplumun bütün kesimlerine ulaşma planında kapsamlı faaliyet alanları da belirlendi. Her alanda ayrı konu, hedef kitle ve faaliyet belirleyen Diyanet, müftülere “Çocuk-Cami buluşmaları, apartman Sohbetleri, KYK programları, işyeri-fabrika sohbetleri, kahvehane ziyaretleri, aile okulu seminerleri, panel, ev sohbetleri, sabah namazı buluşmaları, köy sohbetleri, iftar programları, aile buluşmaları” düzenlenmesi talimatı verdi.

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diyanet işbirliği STK Emniyet

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