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Diyanet: Fetih Suresi okunacak, ordumuza ve milletimize dua edilecek

GÜNCEL HABERLERİ | 20.01.2018 19:33 | Son Güncelleme 48 dakika önce

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Camilerimizde yatsı ve sabah namazı öncesi veya sonrası Fetih Suresi okunacak, ordumuza ve milletimize dua edilecektir" dedi.

Diyanet: Fetih Suresi okunacak, ordumuza ve milletimize dua edilecek

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yaptığı açıklamada," Vatanımızı ve huzurumuzu tehdit eden terör yapılanmalarına karşı, kahraman güvenlik güçlerimizin başlattığı Afrin/sınır ötesi harekatının zaferle sonuçlanması için bu akşam bütün camilerimizde yatsı ve sabah namazı öncesi veya sonrası Fetih Suresi okunacak, ordumuza ve milletimize dua edilecektir. Bütün görevlilerimizden söz konusu programı icra etmelerini önemle rica ederim" ifadesini kullandı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
cami diyanet Afrin

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Osö içinde pardon işid içinde dua etmeyi unutmayın yazık artık yol arkadaşı olmuşlar desteklemişken geri adım atmak yakışık durmaz Allahu Ekber şüpheniz olmasın dualarınız işitilecek
Allahım Devlete Millete zeval verme Ordumuzu Askerimizi muzaffer eyle Milletin yüzünü pak; alçakların kalleşlerin kahpelerin yüzünü iki Cihanda Kapkara eyle Hainlerin Tuzaklarını Başlarına geçir Alçaklara fırsat verme amin
ordumuz TÜRK milletinin istikbali için savaşırken bazı köpeklerin havlaması çok normal ALLAH ordumuzu muzaffer eylesinki havlayan köpekler kuyruklarını kıstırıp tasmalarını tutan sahiplerinin bacaklarının arasına kaçsınlar ALLAH TÜRK'Ü KORUSUN VE DAİMA MUZAFFER EYLESİN
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