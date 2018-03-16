Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, "Çanakkale'yi geçilmez kılan ruhu, şüheda fışkıran toprağımızın izzetini evlatlarımıza öğretelim. Ecdadımızın emanetine sahip çıkalım. Bu emaneti, aynı bilinç ve idealle yarınlara taşıyalım." ifadesine yer verildi.

"Milletimizin Varoluş Mücadelesi: Çanakkale Zaferi" konulu cuma hutbesi, Türkiye genelindeki camilerde okundu.

Hutbede, Hazreti Peygamber'in "Allah, sadece kendi yolunda cihat etmek ve kelime-i tevhidi doğrulamak üzere yola çıkan kimseyi, cennete sokmaya veya çıktığı evine sevap ve

ganimet ile döndürmeye kefil olmuştur." hadisi şerifi hatırlatıldı.

Vatan sevgisinin, Allah'ın kalplere nakşettiği benzersiz bir duygu olduğunun altı çizilen hutbede, şöyle denildi:

"Kahraman ecdadımız soylu bir mücadeleyle bu vatanı müdafaa ederken, imanından güç almış, vatan sevgisiyle ayakta kalmıştır. Onlar, ezanımız dinmesin, bayrağımız inmesin, namusumuz çiğnenmesin diye canlarını feda etmekten kaçınmamıştır. Zira vatanı savunmak, bir milletin sahip olduğu maddi ve manevi bütün değerleri savunmaktır. Mukaddesatı savunmanın karşılığı ise ya gazilik ya da şehitliktir."