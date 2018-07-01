Diyarbakırlı türkücü Gökmen Ürü için gözaltı kararı! Sözlerini Enes Kanter yazmış

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Diyarbakırlı ünlü türkücü Gökmen Ürü hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Ürü'nün darbeden bir hafta önce Almanya'ya gittiği tespit edildi. Gökmen Ürü'nün FETÖ'cü ünlü basketbolcu Enes Kanter ile sıkı irtibatlı olduğu, hatta Enes Kanter'in NBA maçında giydiği basketbol ayakkabısını imzalayarak Gökmen Ürü ye hediye ettiği, Gökmen Ürü'nün İstanbul'daki evinde yapılan aramada bu ayakkabının ele geçirildiği öğrenildi.
Ayrıca Gökmen Ürü'nün ABD'de bulunan örgüt lideri Fethullah Gülen ile görüşmek isteyen kişilerin gezilerini organize eden kişilerden olduğu, örgüt lideri ile görüşmeye giden şahısların kayıtlarını tuttuğu, 15 Temmuz hain darbe girişiminden kısa süre önce yurt dışına çıkış yaptığı, darbe başarılı olamayınca da ülkemize giremediği ileri sürüldü.
Başsavcılığın yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurmak istediği, Ürü'nün adreslerinde bulunamayınca hakkında yakalama kararı çıkarıldığı kaydedildi.
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