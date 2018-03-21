Doğan Medya'yı işgal davasında karar çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Bağcılar'daki Doğan Medya Center'ın işgal edilip yayınının kesilmesi ve çıkan olaylarda bir kişinin şehit edilmesine ilişkin davada, 3 eski subay ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, eski yüzbaşı tutuklu sanıklar Erdal Şeker, Su?leyman Ahmet Kaya ve Mehmet Akif Aslan'ın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

AA