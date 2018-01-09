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Doktora tezi sosyal medyayı karıştırdı: İşe alımlarda burçlara bakılsın!

GÜNCEL HABERLERİ | 09.01.2018 20:15 | Son Güncelleme 7 saat önce

Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Adeviye Erdoğan tarafından hazırlanan tezde işletmelerdeki işe alımda burçlara göre değerlendirme yapılması önerildi. İnsan kaynakları yönetiminde burçların kullanılması konusunda yazılan doktora tezi sosyal medyada da tepki topladı. Tezin bu hatalarla nasıl kabul edildiği de akademisyenler tarafından eleştirildi.

Doktora tezi sosyal medyayı karıştırdı: İşe alımlarda burçlara bakılsın!

Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Dr. Adeviye Erdoğan tarafından yazılan ve danışmanlığını aynı üniversiteden Doç. Dr. Ömer Kürşad Tüfekçi’nin yaptığı ‘ İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni bir Yaklaşım: Burçlara Yönelik Tutumun Ölçülmesi’ başlık tez başta Twitter olmak üzere sosyal medyada tepki topladı.

Doktora tezinin çalışma amacında "Bu çalışmada, insan kaynakları yönetiminde hali hazırda bazı firmalarda kullanılmakta olan henüz çok fazla yaygınlaşmamış olan bir yaklaşım olan insan kaynakları yönetiminde burçların kullanılması ele alınmaktadır. Buradan hareketle çalışmanın amacı, insan kaynakları yöneticilerinin çalışanların burçlarına ve astrolojiye yönelik tutumlarının ölçülmesidir" ifadeleri yer aldı.

"BURÇLAR GÖZ ÖNÜNE ALINARAK DÜZENLEME YAPILMALI "

"Çalışmada esas olan astroloji ve burçların bir bilim olup olmadığının savunulması değildir" denilen tezde, 'mevcut durumun ortaya konulmaya çalışıldığı' savunuldu.

Araştırmanın sonuç kısmında ise "Bugün birçok iş yerinde insan kaynakları yönetiminin tüm aşamalarında burçların da göz önünde bulundurulmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir" denildi.

Öneri olarak ise "İnsan kaynakları yönetiminin tüm aşamalarında burçlar ve bu burçların sahip oldukları yetkinlikler göz önünde bulundurularak düzenleme yapılması" önerildi.

KAYNAK GÖSTERİLEN İSİMLER DOĞRU DEĞİL

Sosyal medyada teze ayrıca kaynak gösterilen isimlerin çalışmalarının da yanlış ele alındığı eleştirileri de gelirken, buna ek olarak akademik dil ve mantık hatalarına da dikkat çekildi. Doktora tezinin bu hatalarla hakem heyetinden nasıl geçtiği ve danışman Doç. Dr. Ömer Kürşad Tüfekçi’nin neden öğrencisini uyarmadığı da sorulan sorular arasında yer aldı.

"YURT DIŞINDA BÜYÜK BİR ŞÜPHEYLE BAKACAKLAR"

Burçların insan kaynakları yönetiminde bir bilimsel vurgu olarak tezde yer alması, konuya dair bilimsel çalışmaları olan Tevfik Uyar'ın tepkisini çekti.

Uyar, "Böyle giderse yurt dışı başvurularında Türkiye'den aldığınız doktora derecesine, yayımlanmış Türkçe makalelerinize büyük bir şüpheyle bakacaklar ve hatta belki de dikkate almayacaklar" değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medyayı sallayan doktora teziyle ilgili Atatürk Üniversitesi'nden açıklama
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Anahtar Kelimeler:
burç astroloji iş başvurusu Süleyman Demirel Üniversitesi Adeviye Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
beyin tutulması bu olsa gerek
sonunda bir düşünen çıkmış. sadece biraz eksik.
Ne günlere kaldık
dinine bakıyosunuzda burcuna neden bakılmasın ?
Allah belanızı versin...
TÜBİTAK ın başına hayvanat bahçesi müdürü atandığından beri normal böyle şeyler.
bu mossad kgb ve cia gibi gizli servislerin bile kullandıgı bir sistemdir, tespit dogrudur bu sefer tukaka etmeyin hemen , burc özelliklerine bakılarak karakter kişilik analizleri cok hızlı bir şekilde yapılabilir , hatta eğitim sisteminde bile öğrencilerin secme yerleştirme işleminde de kullanımı yararlıdır.etrafınızdaki insanların burclarına göre özelliklerini siz kendiniz karşılaştırın hepsi %90 eşleşme gösterecektir.
Burç ile din aynı şeydir.Lanet olsun bilimi kötüye kullananlara ve başta siyaset yapanlara.
Bu ne ya? Erzurum Atatürk Üniversitesi tez skandalından sonra bu. Torpilliler iş başında. Biri içerik olarak kaynakça yazar , geçer.Öteki işverenlere işe alacakları kişiyi burcuna göre almasını söyler.
şu anda bundan çok da farklı yapılmıyor alımlar..Burçlara bakılmıyor ancak mülakatta neye bakıldığını herkes biliyor..
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