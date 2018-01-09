Doktora tezi sosyal medyayı karıştırdı: İşe alımlarda burçlara bakılsın!

Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Dr. Adeviye Erdoğan tarafından yazılan ve danışmanlığını aynı üniversiteden Doç. Dr. Ömer Kürşad Tüfekçi’nin yaptığı ‘ İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni bir Yaklaşım: Burçlara Yönelik Tutumun Ölçülmesi’ başlık tez başta Twitter olmak üzere sosyal medyada tepki topladı.
Doktora tezinin çalışma amacında "Bu çalışmada, insan kaynakları yönetiminde hali hazırda bazı firmalarda kullanılmakta olan henüz çok fazla yaygınlaşmamış olan bir yaklaşım olan insan kaynakları yönetiminde burçların kullanılması ele alınmaktadır. Buradan hareketle çalışmanın amacı, insan kaynakları yöneticilerinin çalışanların burçlarına ve astrolojiye yönelik tutumlarının ölçülmesidir" ifadeleri yer aldı.
"BURÇLAR GÖZ ÖNÜNE ALINARAK DÜZENLEME YAPILMALI "
"Çalışmada esas olan astroloji ve burçların bir bilim olup olmadığının savunulması değildir" denilen tezde, 'mevcut durumun ortaya konulmaya çalışıldığı' savunuldu.
Araştırmanın sonuç kısmında ise "Bugün birçok iş yerinde insan kaynakları yönetiminin tüm aşamalarında burçların da göz önünde bulundurulmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir" denildi.
Öneri olarak ise "İnsan kaynakları yönetiminin tüm aşamalarında burçlar ve bu burçların sahip oldukları yetkinlikler göz önünde bulundurularak düzenleme yapılması" önerildi.
KAYNAK GÖSTERİLEN İSİMLER DOĞRU DEĞİL
Sosyal medyada teze ayrıca kaynak gösterilen isimlerin çalışmalarının da yanlış ele alındığı eleştirileri de gelirken, buna ek olarak akademik dil ve mantık hatalarına da dikkat çekildi. Doktora tezinin bu hatalarla hakem heyetinden nasıl geçtiği ve danışman Doç. Dr. Ömer Kürşad Tüfekçi’nin neden öğrencisini uyarmadığı da sorulan sorular arasında yer aldı.
"YURT DIŞINDA BÜYÜK BİR ŞÜPHEYLE BAKACAKLAR"
Burçların insan kaynakları yönetiminde bir bilimsel vurgu olarak tezde yer alması, konuya dair bilimsel çalışmaları olan Tevfik Uyar'ın tepkisini çekti.
Uyar, "Böyle giderse yurt dışı başvurularında Türkiye'den aldığınız doktora derecesine, yayımlanmış Türkçe makalelerinize büyük bir şüpheyle bakacaklar ve hatta belki de dikkate almayacaklar" değerlendirmesinde bulundu.
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