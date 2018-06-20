Dünya Mülteciler Günü'nde Avusturya hükümetine karşı gösteri

VİYANA (AA) - Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla düzenlenen gösteride, aşırı sağcı hükümetin mülteci politikaları protesto edildi.

Avrupa'da 2015 yılında yaşanan sığınmacı krizi esnasında çok sayıda sığınmacının geldiği Viyana tren garı önünde toplanan göstericiler, "İnsanları kurtar", "Nazilere hayır", "Hiçbir insan yasa dışı değildir" yazılı pankartlar açtı.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı gösteriye katılanlar, Favoriten Caddesi'ni trafiğe kapatarak Karls Kilise Meydanı'na kadar yürüdü.

Sivil toplum kuruluşu Volkshilfe'ın sözcüsü Erich Fenniger, burada yaptığı konuşmada, hükümetin sığınmacılara yönelik hayata geçirmek istediği yasaları eleştirerek, "göçmenlerin ve Müslümanların suçlu ilan edilerek, şeytanlaştırılmaya çalışıldığını" söyledi.

Fenniger, Avrupa genelinde sığınmacı, yabancı karşıtı yasaların yürürlüğe sokulmak istendiğini vurgulayarak, "İnsanların temel hakları ihlal edilmek isteniyor. Bu nedenle temel hakların korunması, sığınmacıların ve yabancıların haklarını savunmak için bugün ayağa kalkmak ve protestolar yapmak zorundayız." diye konuştu.