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Ekonomide birlik ruhu! 81 ilde vatandaşlar harekete geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 08:25 | Son Güncelleme

Türkiye’ye yönelik ekonomik savaşa karşı vatandaşlar kenetlendi. İzmir’de bir avukat, döviz bozduranların davalarına ücretsiz bakma sözü verdi. Kocaeli’nde ise 2 gurbetçi, 84 bin euro bozdurdu

Türkiye'ye yönelik ekonomik savaşa, yurt genelinde 15 Temmuz benzeri milli birlik ve beraberlik ruhuyla cevap verildi.

İstanbul: Tüm Kalkınma İşadamları ve Girişimciler Derneği (TÜMKİAD) Başkanı Nihat Tanrıkulu ile 300 dernek üyesi, İstiklal Caddesi'nde bir döviz bürosuna giderek, 3 milyon doları bozdurup TL'ye çevirdi. Tanrıkulu, "Bize dolar değil vatan lazım" mesajı verdi.

Manisa: Sivil Dayanışma Platformu (MASİDAP) üyesi STK'lar ellerindeki dolar ve altınları bozdurdu.

Kahramanmaraş: Afşin ilçesinde tüp bayisi işleten Recep Doğan 500 dolar bozdurup makbuzunu getirenlere piknik tüpünü ücretsiz verdi.

Bolu: Halk pazarı esnafı, 300 olar bozduran herkese bedava meyzve-sebze kampanyası başlattı.

Kocaeli: Berlin'de yaşayan Ramazan Akıncı ve Tolga Sarman, 10 gurbetçi vatandaş adına, 84 bin 800 euro dövizi bozdurdu. Akıncı, "Ülkemize karşı açılan savaşı gördük. Bunun için Almanya'dan geldik" dedi.

İzmir: Vatandaşlar döviz bürolarına akın etti. Ellerindeki dövizi Türk lirasına çeviren vatandaşlar, "Ülkemiz iyi olsun, önemli olan bu" dedi. Avukat Abdi Yaşar, bin dolarını bozdurana bedava hukuki danışmanlık, 5 bin dolarını bozduranın davalarına yüzde 50, 10 bin dolar ve üstünü bozduranların davalarına ise ücretsiz bakacağını söyledi.

Yozgat: Çekerek'te berber Talip Aktaş, 300 dolarını bozduran vatandaşları ücretsiz olarak tıraş ediyor. MÜSİAD Yozgat Şube Başkanı Ferudun Daştan da, "Savaşlar her zaman topla, tüfekle olmaz" diyerek "Mevzileri terk etmeyelim" çağrısında bulundu.

Adana: Pozantı'daki 200 yataklı oteli işleten Süreyya Kayar, devlet bankalarında bin dolar bozdurup dekontunu getirene, 3 günlük ücretsiz tatil vaat etti. Kur hareketliliğinin dış güçlerin oyunlarından kaynaklandığını belirten Kayar, kampanyaya katılanların 1 yıl içinde istedikleri zaman tatillerini yapabileceklerini de söyledi.

Kayseri: Vatandaşlar, döviz bürolarının önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Pazarcı Süleyman Aydoğdu 2 aracından birini devlete bağışlayarak destek verdi.

Denizli: Bakırlı-Gümüşlü hattında çalışan minibüsçüler döviz bozduran yolcuları ücretsiz taşıma kararı aldı.

Nevşehir: Döviz bürosu yetkilisi Nurullah Uzer, "Sattığımız döviz yüzde 5'i bulmazken aldığımız döviz yüzde 95 oranında" dedi.

Niğde: Öğretmenler Parkı'nın işletmecisi Oktay Gündoğdu, müşterilerine ücretsiz çay, gazoz veya soda dağıtarak sahte dolar yaktı.

Hatay: Pet Shop sahibi Kadir Savran, 200 dolar bozdurup makbuzunu getirene yüzde 50 indirim sağladı.

DÖVİZİNİ BOZDURANA MEYVE SEBZE BEDAVA

Bolu'da pazartesi günleri kurulan ve kentin en büyük pazarı olan Halk Pazarı'ndaki esnaf yükselen dolar ile mücadele için farklı bir yöntem seçti. Esnaf, 300 dolar bozdurup makbuzunu getiren tüm vatandaşlara meyve ve sebzeyi bedava veriyor. Kampanya hakkında açıklamayı ise Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal yaptı. Altındal, "Her zaman devletimizin ve milletimizin yanındayız. Başkanımız, 'Dolarlarınızı bozdurun' talimatı verdi. Biz de devletimize milletimize destek amacıyla bir kampanya başlattık. 300 dolar veya euro bozduran bütün müşterilerimize sebze, meyve ne isterse hediyemizdir" dedi.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Dolarlarinizi bozdurdunuz iyi guzel peki neden dolar almistiniz? 3 yildir bu döviz savasi yasanmiyor muydu? Erdogan dolar almayin demiyor muydu yillardir? Dolar oldu 7 tabi bozdurursunuz. bence erdogan'in once bunlarla mucadele etmesi gerek.
yüzlerce milyon ihaleden malı götürenlerden hiç ses yok ama...milletin elindeki üç yüzü beşyüzü bozmayla hiç bir cacık olmaz..komik olmayın...kim yediyse hesabı o ödesin...
HİÇ MERAK ETMEYİN HERKES BOZDURACAKTIR KİMSEDE DÖVİZ KALMIYACAK 7 TL Yİ BİRDAHA ZOR GÖRECEKTİR DOLAR BU FIRSATI KİMSE KAÇIRMIYACAKTIR KİMSENİN KAMPANYA YAPMASINA HİÇ GEREK KALMIYACAK ŞİMDİYE KADAR NEDEN BOZULMUYORLARDI ŞİMDİ 7 TL OLUNCA PİYASIYA ÇIKTILAR GÜYA VATAN SEVER BUNLAR . VALLAHİ DOLAR 4 TL YE DÜŞSÜN HİÇ BİRİ BOZDURMAK İÇİN ÇIKMAZDI ZARARI YİNE ÜLKEM ÇEKİYOR .
Dövizde mantık,yükseldiğinde sat.Alçaldığında al.
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