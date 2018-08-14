Ekonomide birlik ruhu! 81 ilde vatandaşlar harekete geçti

Türkiye'ye yönelik ekonomik savaşa, yurt genelinde 15 Temmuz benzeri milli birlik ve beraberlik ruhuyla cevap verildi. İstanbul: Tüm Kalkınma İşadamları ve Girişimciler Derneği (TÜMKİAD) Başkanı Nihat Tanrıkulu ile 300 dernek üyesi, İstiklal Caddesi'nde bir döviz bürosuna giderek, 3 milyon doları bozdurup TL'ye çevirdi. Tanrıkulu, "Bize dolar değil vatan lazım" mesajı verdi. Manisa: Sivil Dayanışma Platformu (MASİDAP) üyesi STK'lar ellerindeki dolar ve altınları bozdurdu. Kahramanmaraş: Afşin ilçesinde tüp bayisi işleten Recep Doğan 500 dolar bozdurup makbuzunu getirenlere piknik tüpünü ücretsiz verdi. Bolu: Halk pazarı esnafı, 300 olar bozduran herkese bedava meyzve-sebze kampanyası başlattı. Kocaeli: Berlin'de yaşayan Ramazan Akıncı ve Tolga Sarman, 10 gurbetçi vatandaş adına, 84 bin 800 euro dövizi bozdurdu. Akıncı, "Ülkemize karşı açılan savaşı gördük. Bunun için Almanya'dan geldik" dedi. İzmir: Vatandaşlar döviz bürolarına akın etti. Ellerindeki dövizi Türk lirasına çeviren vatandaşlar, "Ülkemiz iyi olsun, önemli olan bu" dedi. Avukat Abdi Yaşar, bin dolarını bozdurana bedava hukuki danışmanlık, 5 bin dolarını bozduranın davalarına yüzde 50, 10 bin dolar ve üstünü bozduranların davalarına ise ücretsiz bakacağını söyledi.

Yozgat: Çekerek'te berber Talip Aktaş, 300 dolarını bozduran vatandaşları ücretsiz olarak tıraş ediyor. MÜSİAD Yozgat Şube Başkanı Ferudun Daştan da, "Savaşlar her zaman topla, tüfekle olmaz" diyerek "Mevzileri terk etmeyelim" çağrısında bulundu. Adana: Pozantı'daki 200 yataklı oteli işleten Süreyya Kayar, devlet bankalarında bin dolar bozdurup dekontunu getirene, 3 günlük ücretsiz tatil vaat etti. Kur hareketliliğinin dış güçlerin oyunlarından kaynaklandığını belirten Kayar, kampanyaya katılanların 1 yıl içinde istedikleri zaman tatillerini yapabileceklerini de söyledi. Kayseri: Vatandaşlar, döviz bürolarının önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Pazarcı Süleyman Aydoğdu 2 aracından birini devlete bağışlayarak destek verdi. Denizli: Bakırlı-Gümüşlü hattında çalışan minibüsçüler döviz bozduran yolcuları ücretsiz taşıma kararı aldı. Nevşehir: Döviz bürosu yetkilisi Nurullah Uzer, "Sattığımız döviz yüzde 5'i bulmazken aldığımız döviz yüzde 95 oranında" dedi. Niğde: Öğretmenler Parkı'nın işletmecisi Oktay Gündoğdu, müşterilerine ücretsiz çay, gazoz veya soda dağıtarak sahte dolar yaktı.