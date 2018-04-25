HABER

El emeği göz nuru ürünler sergilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 19:11 | Son Güncelleme

Hüma Hatun Konağında el emeği göz nuru ürünler sergisi açıldı.İki yıl önce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde restorasyonu tamamlanarak Kastamonu kadınlarının hizmetine açılan Hüma Hatun Eğitim ve Kültür Evi’nde kurs gören yaklaşık 100 kursiyerin hazırlamış olduğu El Nakışı ve Takı Tasarım Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi.Serginin açılışını gerçekleştiren Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, el emeği göz nuru 800’ü aşkın ürünün yer aldığı serginin yöresel ürünlerin ne derece önemli olduğunun da bir göstergesi olduğunu söyledi.Başkan Babaş, “Bu doğrultuda ilimizde El sanatları çarşısının elzem olduğu bir kez daha görülmüştür.

El emeği göz nuru ürünler sergilendi

Hüma Hatun Konağında el emeği göz nuru ürünler sergisi açıldı.
İki yıl önce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde restorasyonu tamamlanarak Kastamonu kadınlarının hizmetine açılan Hüma Hatun Eğitim ve Kültür Evi’nde kurs gören yaklaşık 100 kursiyerin hazırlamış olduğu El Nakışı ve Takı Tasarım Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi.
Serginin açılışını gerçekleştiren Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, el emeği göz nuru 800’ü aşkın ürünün yer aldığı serginin yöresel ürünlerin ne derece önemli olduğunun da bir göstergesi olduğunu söyledi.
Başkan Babaş, “Bu doğrultuda ilimizde El sanatları çarşısının elzem olduğu bir kez daha görülmüştür. Bizlerinde projesi olan sadece Kastamonu’muzun yöresel ürünlerinin yapılıp satılacağı bir el sanatları çarşısı inşallah en kısa zamanda hizmete açılacaktır. Bu güzel sergiyi hazırlayan eğitmenlerimizden kursiyerlerimize ve sergiye ilgi gösteren tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Kastamonu’nun nadide ürünlerinin yer aldığı sergiyi, 27 Nisan tarihine kadar Hüma Hatun Bayanlar Eğitim ve Kültür Evi’nde ziyaret edilebilecek.

El emeği göz nuru ürünler sergilendi

El emeği göz nuru ürünler sergilendi

El emeği göz nuru ürünler sergilendi

e-Devlet'ten yeni uygulama! Milletvekili adayları...e-Devlet'ten yeni uygulama! Milletvekili adayları...
Akşener ile Karamollaoğlu görüştüAkşener ile Karamollaoğlu görüştü
İstanbul'da trafiği kilitleyen kazaİstanbul'da trafiği kilitleyen kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için kararını verdi

TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için kararını verdi

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Son dakika! Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 24 Haziran seçimi açıklaması

Son dakika! Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 24 Haziran seçimi açıklaması

İsmail Küçükkaya'ya hapis şoku!

İsmail Küçükkaya'ya hapis şoku!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

TSK'daki FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda tutuklama

TSK'daki FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda tutuklama

Suriye'de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu

Suriye'de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu

Edirne'de akılalmaz olay! Koşarak Yunanistan'a geçen Adanalı: Dövüp geri gönderdiler

Edirne'de akılalmaz olay! Koşarak Yunanistan'a geçen Adanalı: Dövüp geri gönderdiler

Sınırı geçen 2 Yunan askeri için karar verildi

Sınırı geçen 2 Yunan askeri için karar verildi

Kilis'te askeri helikopter hareketliliği

Kilis'te askeri helikopter hareketliliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.