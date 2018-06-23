Elektrik akımına kapılan 300 bin TL'lik iki yarış atı telef oldu

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, elektrik direğinin kırılması nedeniyle alçalan tellere temas eden 300 bin TL değerindeki 2 yarış atı, akıma kapılarak telef oldu.
Olay, ilçeye bağlı Aşağıkaracaören Mahallesi Kendil Sokak'ta meydana geldi. Araziye bırakılan İbrahim Akıl'a ait 2 yarış atı, tarladan geçen elektrik direğinin kırılmasından dolayı alçalan tellerine değdi. Akıma kapılan yarış atları telef oldu. Toplam değeri 300 bin TL civarında olduğu belirtilen 1,5 yaşlarındaki atların ölümü, sahibini üzüntüye boğdu.
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