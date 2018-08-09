Endonezya’da 6,2 büyüklüğünde deprem

Nugroho, tüm birimler ile yoğun bir şekilde yardım ulaştırma çalışmalarına devam ettiklerini ifade ederken, yerel yetkililer de zarar gören yolların, uzak bölgelerdeki depremzedelere yardım çalışmalarının ulaştırılmasını güçleştirdiğini bildirdi.

Öte yandan, Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, pazar günü aynı bölgedeki 7 büyüklüğündeki depremin ardından tahliye edilen 156 binden fazla kişiden binlercesine özellikle içme suyu ve gıda gibi temel ihtiyaç yardımlarının henüz ulaşmadığını belirtti.

Deprem nedeniyle şu ana kadar can kaybı ya da yaralı bilgisi paylaşılmazken, tsunami uyarası da yapılmadı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 5,9 olarak açıkladı.

CAKARTA (AA) - Endonezya’nın Lombok Adası’nda pazar günkü 7 büyüklüğündeki depremin ardından aynı bölgede 6,2 büyüklüğünde başka bir deprem daha meydana geldi.

Bölgede zarar gören evlerinden ayrılan ya da tahliye edilenler arasından binlerce kişinin de barınma sorunu yaşadığı belirtiliyor.

-Ölü sayısında kargaşa yaşanıyor

Bölgedeki farklı birimlerin, depremdeki ölü sayısı açıklamalarının kamu ve medyada kafa karışıklığına yol açtığını belirten Nugroho, sahadan gelen bilgiler olduğu için doğruluk payı olabileceğini kaydetti.

BNPB’nin son verilerine göre ise 164 ölü olduğu bilgisi paylaşan Nugroho, şunları söyledi:

"Dün akşam Lombok Afet Zararlarını Azaltma Ajansı (BPBD) 347, bölgedeki Silahlı Kuvvetler’in (TNI) 381 ve Batı Nusa Tenggara Valiliğinin ise 226 ölü sayısı açıkladı. Bazı rakamlar genel ya da bölgesel olsa da ilgili ölü sayılarının yanlış olduğunu söyleyemeyiz. Her birim kendi verisini kullanıyor ve anlaşılan veri koordinesinde daha fazla ortak çalışmaya ihtiyaç var. Ancak şu an için önceliklerinin depremzedelere yardımların ulaştırılması ve ölü sayısının belirlenmesinde birimlerin ortak çalışması gerekli."

Nugroho ayrıca tam sayının belirlenmesi için birimlerin, isim-soyad, yaş, cinsiyet ve adres kaydı gibi veriler üzerinden net bilgiler açıklaması gerektiği çağrısında bulundu.