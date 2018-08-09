HABER

Endonezya’da 6,2 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 09:37 | Son Güncelleme

Pazar günü Lombok Adası’nda meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından aynı bölgede 6,2 büyüklüğünde deprem oldu

CAKARTA (AA) - Endonezya’nın Lombok Adası’nda pazar günkü 7 büyüklüğündeki depremin ardından aynı bölgede 6,2 büyüklüğünde başka bir deprem daha meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), Lombok Adası’nın 6 kilometre kuzeybatısında kaydedilen depremin yerin 12 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 5,9 olarak açıkladı.

Deprem nedeniyle şu ana kadar can kaybı ya da yaralı bilgisi paylaşılmazken, tsunami uyarası da yapılmadı.

Metro TV kanalında deprem anına ilişkin yer alan görüntülerde insanların panik içinde koşuştuğu görülüyor.

Öte yandan, Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, pazar günü aynı bölgedeki 7 büyüklüğündeki depremin ardından tahliye edilen 156 binden fazla kişiden binlercesine özellikle içme suyu ve gıda gibi temel ihtiyaç yardımlarının henüz ulaşmadığını belirtti.

Nugroho, tüm birimler ile yoğun bir şekilde yardım ulaştırma çalışmalarına devam ettiklerini ifade ederken, yerel yetkililer de zarar gören yolların, uzak bölgelerdeki depremzedelere yardım çalışmalarının ulaştırılmasını güçleştirdiğini bildirdi.

Bölgede zarar gören evlerinden ayrılan ya da tahliye edilenler arasından binlerce kişinin de barınma sorunu yaşadığı belirtiliyor.

-Ölü sayısında kargaşa yaşanıyor

Bölgedeki farklı birimlerin, depremdeki ölü sayısı açıklamalarının kamu ve medyada kafa karışıklığına yol açtığını belirten Nugroho, sahadan gelen bilgiler olduğu için doğruluk payı olabileceğini kaydetti.

BNPB’nin son verilerine göre ise 164 ölü olduğu bilgisi paylaşan Nugroho, şunları söyledi:

"Dün akşam Lombok Afet Zararlarını Azaltma Ajansı (BPBD) 347, bölgedeki Silahlı Kuvvetler’in (TNI) 381 ve Batı Nusa Tenggara Valiliğinin ise 226 ölü sayısı açıkladı. Bazı rakamlar genel ya da bölgesel olsa da ilgili ölü sayılarının yanlış olduğunu söyleyemeyiz. Her birim kendi verisini kullanıyor ve anlaşılan veri koordinesinde daha fazla ortak çalışmaya ihtiyaç var. Ancak şu an için önceliklerinin depremzedelere yardımların ulaştırılması ve ölü sayısının belirlenmesinde birimlerin ortak çalışması gerekli."

Nugroho ayrıca tam sayının belirlenmesi için birimlerin, isim-soyad, yaş, cinsiyet ve adres kaydı gibi veriler üzerinden net bilgiler açıklaması gerektiği çağrısında bulundu.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho dün yaptığı açıklamada, depremde yaklaşık bin 500 kişinin yaralandığı ve bölge genelinde 156 binden fazla kişinin güvenli alanlara tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), pazar akşamı merkez üssü Lombok'un 27 kilometre kuzeydoğusu olan ve 15 kilometre derinlikte meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından verilen tsunami uyarısını kaldırmıştı.

PARTNERDikkatli izleyin... Bu gösterinin sırrı sizi şoke edecek!Dikkatli izleyin... Bu gösterinin sırrı sizi şoke edecek!
Yaban keçisi avlayan 2 kişiye 41 bin lira cezaYaban keçisi avlayan 2 kişiye 41 bin lira ceza
FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deprem Endonezya Lombok

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Eski ABD Başkanı kitap yazdı milyon sattı: 'Türk terörist...'

Eski ABD Başkanı kitap yazdı milyon sattı: 'Türk terörist...'

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Türk heyeti ile ABD arasındaki kritik görüşme! Görüşmelerin ardından ilk açıklama

Türk heyeti ile ABD arasındaki kritik görüşme! Görüşmelerin ardından ilk açıklama

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

İlginizi Çekebilir

Melih Gökçek Twitter'dan ateş püskürdü: Hesap vermeli

Melih Gökçek Twitter'dan ateş püskürdü: Hesap vermeli

İYİ Parti'den bomba iddia! ABD taleplerini yükseltti

İYİ Parti'den bomba iddia! ABD taleplerini yükseltti

Akit yazarı Nurettin Veren'den gündemi sarsacak yazı: O gizli kasete el koyun!

Akit yazarı Nurettin Veren'den gündemi sarsacak yazı: O gizli kasete el koyun!

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türk Tarih Kurumu'ndan 'Sevr' hamlesi

Türk Tarih Kurumu'ndan 'Sevr' hamlesi

Meteoroloji Karadeniz'deki felaketin rakamlarını paylaştı

Meteoroloji Karadeniz'deki felaketin rakamlarını paylaştı

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

FETÖ kumpasından ordunun zirvesine... TSK'ya 20 komutan birden!

FETÖ kumpasından ordunun zirvesine... TSK'ya 20 komutan birden!

Kuşadası'nda göçmenleri taşıyan bot battı! Çok sayıda ölü var

Kuşadası'nda göçmenleri taşıyan bot battı! Çok sayıda ölü var

Süper Loto sonuçları 9 Ağustos: Süper Loto 5 milyon lira için çekilecek! (MPİ canlı çekiliş)

Süper Loto sonuçları 9 Ağustos: Süper Loto 5 milyon lira için çekilecek! (MPİ canlı çekiliş)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.