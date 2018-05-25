İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Süleymaniye Camisi'nde kıldı.
Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaretinin ardından Süleymaniye Camisi'ne geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Süleymaniye Camisi'nde kıldı.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da cuma namazını burada kıldı.
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