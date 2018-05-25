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Erdoğan, cuma namazını Süleymaniye Camisi'nde kıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 14:59 | Son Güncelleme

Erdoğan, cuma namazını Süleymaniye Camisi'nde kıldı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Süleymaniye Camisi'nde kıldı.

Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaretinin ardından Süleymaniye Camisi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Süleymaniye Camisi'nde kıldı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da cuma namazını burada kıldı.

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Anahtar Kelimeler:
cuma namazı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Süleymaniye Camisi

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