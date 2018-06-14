Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Yenikapı'da sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen iftar programında konuşuyor.
İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
'PKK'LILAR ÖLDÜRDÜ'
Şanlıufra Suruç’ta millevtekilimiz aynı zamanda milletvekili adayına ve yakınlarına yönelik saldırıyı şiddetle kınadığımı ifade etmek isterim. Milletvekilimizin abisi de bu saldırıda PKK’lılar tarafından öldürüldü. Aynı şekilde kardeşleri de yaralı vaziyette, ağır olanlar var. İbrahim Halil Yıldız’ın seçim çalışmasına hazmedemeyen bunu kabullenmeyenler dün neyse bugün de aynıdır. Olayda milletvekilinin kardeşinin yanında karşı taraftan da 2 kişi öldü 9 yaralı var. Hayatını kaybeden milletvekilimizin kardeşine Allah'tan rahmet diliyorum. PKK ve HDP’nin Kürtlerin kanından beslenerek büyüme stratejisini vazgeçmediklerini gösterir. Bizim Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok bizim PKK ile sorunumuz var. Kürt kardeşlerimizin bu oyunu bozacaklarına inanıyorum. Bu hadisenin önünde ve arkasında kim varsa emniyetimiz ve yargımız mutlaka bulacaktır.
Bu operasyonların gayesi Türkiye'nin pençelerini sökmektir. Milletimize diz çöktürmek istiyorlar. Biz taleplerine boyun eğmedikçe daha da pervasız hale geliyorlar.
"TÜRKİYE'NİN PENÇELERİNİ SÖKMEK İSTİYORLAR"
İlk kıblemiz Kudüs'ü, kesinlikle tek gıdası kan, katliam ve gözyaşı olan işgalci İsrail devletinin insafına asla bırakmayacağız. Türkiye'yi tekrar eski pısırık, korkak, sermaye ve güç sahiplerinden emir alan yarı müstemleke konumuna geri döndürmeyi hedefliyorlar. Bu operasyonların gayesi Türkiye'nin pençelerini sökmektir. Milletimize diz çöktürmek istiyorlar. Biz taleplerine boyun eğmedikçe daha da pervasız hale geliyorlar.
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