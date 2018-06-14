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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 22:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suruç'ta yaşanan olaylara ilişkin "Milletvekilimizin ağabeyini PKK'lılar öldürdü. Bu hadisenin önünde ve arkasında kim varsa emniyetimiz ve yargımız mutlaka bulacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Yenikapı'da sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen iftar programında konuşuyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

'PKK'LILAR ÖLDÜRDÜ'

Şanlıufra Suruç’ta millevtekilimiz aynı zamanda milletvekili adayına ve yakınlarına yönelik saldırıyı şiddetle kınadığımı ifade etmek isterim. Milletvekilimizin abisi de bu saldırıda PKK’lılar tarafından öldürüldü. Aynı şekilde kardeşleri de yaralı vaziyette, ağır olanlar var. İbrahim Halil Yıldız’ın seçim çalışmasına hazmedemeyen bunu kabullenmeyenler dün neyse bugün de aynıdır. Olayda milletvekilinin kardeşinin yanında karşı taraftan da 2 kişi öldü 9 yaralı var. Hayatını kaybeden milletvekilimizin kardeşine Allah'tan rahmet diliyorum. PKK ve HDP’nin Kürtlerin kanından beslenerek büyüme stratejisini vazgeçmediklerini gösterir. Bizim Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok bizim PKK ile sorunumuz var. Kürt kardeşlerimizin bu oyunu bozacaklarına inanıyorum. Bu hadisenin önünde ve arkasında kim varsa emniyetimiz ve yargımız mutlaka bulacaktır.

Bu operasyonların gayesi Türkiye'nin pençelerini sökmektir. Milletimize diz çöktürmek istiyorlar. Biz taleplerine boyun eğmedikçe daha da pervasız hale geliyorlar.

"TÜRKİYE'NİN PENÇELERİNİ SÖKMEK İSTİYORLAR"

İlk kıblemiz Kudüs'ü, kesinlikle tek gıdası kan, katliam ve gözyaşı olan işgalci İsrail devletinin insafına asla bırakmayacağız. Türkiye'yi tekrar eski pısırık, korkak, sermaye ve güç sahiplerinden emir alan yarı müstemleke konumuna geri döndürmeyi hedefliyorlar. Bu operasyonların gayesi Türkiye'nin pençelerini sökmektir. Milletimize diz çöktürmek istiyorlar. Biz taleplerine boyun eğmedikçe daha da pervasız hale geliyorlar.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
reisin bekledigi ekmek çıktı nihayet
karşı taraftan iki kişi ölmüş diyor, pkk diyor ama ne hikmetse suçlu hdp.
Kesinlikle herhangi bir partiyi savunmuyorum ama günlerdir hdp’ye karşı söylemlerde bulunulup bugün böyle bir olay olması üzücü. Kimsenin canı herhangi siyasetten daha önemli degildir.
Sayın Erdoğan size basit aöylemler yakışmıyor..!
ÖLENLERE ALLAHTAN RAHMET,YARALILARA DA ACİL ŞİFALAR TEMENNİ EDİYORUM! HATIRLADINIZ MI,ANKARADA SAADET PARTİLİLERE SALDIRANLAR HALA BULUNAMADI!! DÜN GECE YAYINLANAN VİDEO GÖRÜNTÜLERİNDEN SONRA MEYDANA GELEN BU OLAY ÇOK MANİDAR!ŞİMDİ SANDIKLARI TAŞIRLARSA HİÇ ŞAŞIRMAM! T A M A M.
Ben suruçluyum ve olayın gerçekleştiği 1 milyoncular çarşısında esnafım. Olay tamamen şöyle. Dün Yıldız ve taraftarları çarşıya gelip esnaftan destek istedi. Dükkanına girdiği esnaf ona bizden size oy çıkmaz, dükkanımızı terk edin dedi. Bunun üzerine tartışma yaşandı ve bu tartışmada tartaklanmalar oldu. Bu İbrahim Yıldız ve taraftarları küfrederek tehdit ederek çarşıyı terk etti. Bugün tekrar geldiler ve bu sefer silahlı gelmişler. Orda tartışma yaşandı yine ve silahla dükkanı taradılar. Karşılık geldi ve Yıldız taraftarlarından 2 kiş vuruldu. Yani olay bu yönde. Hiç PKK saldırısı falan deil
BUDA HAZIRLANMIŞ BİR NUMARA.ASIL NUMARA CB SEÇİMİNDE YAŞANIP CB SEÇİMİNİN İPTALİYLE YAŞANACAKTIR. HALK PROSEDÜRÜ İYİ OKUYOR.
bu hadisenin onunde ve arkasunda senin millet vekilin var. secim oncesi magduriyet bulma çabası.ölen insanlar üzerinden bile siyaset yapılıp ölüler onemsenmiyor
Ne hale getirdiniz siyaseti eskiden bayram havası olurdu seçimlerde
Allah rahmet eylesin.Bu işler ne için acaba.Nefretmi provakasyon mu?Aklıma 7 haziran sonrası geliyor gizli eller ne demek istiyor acaba?
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