Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali! Bu sefer koordinat verdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Üsküdar 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık Suriye'de Türkiye'nin olmadığı hiçbir adımın atılması mümkün değil. Amerika'nın İngiltere ve Fransa ile birlikte rejimin kimyasal silah tesislerini hedef alan son saldırısında bir defa daha gördük ki bu iş öyle pansuman tedbirlerle olmuyor" dedi.

MÜNBİÇ'TEN HASEKE'YE KADAR!

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalıu harekatlarının ardından, Fırat'ın batısında kalan Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki bölgelere operasyon yapılıp yapılmayacağı merak konusu olmuştu. Bu konuda ilk defa koordinat vererek konuşan Erdoğan "Münbiç'ten Haseke'ye kadar olan diğer bölgeleri de Suriye halkı için özgür ve müreffeh bölgelere dönüştüreceğiz" dedi.