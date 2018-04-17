Erdoğan'ın başına gelen görünmez kaza

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Nisan’da partisinin İstanbul Maltepe’deki 6’ncı Olağan Kongresi’nde konuştu. Erdoğan kongreden önce, parti otobüsünün üstünden kongrenin yapılacağı salonun önündeki AK Partililere seslendi.

Erdoğan konuşması sonrasında otobüsün üstünden AK Partililere satranç takımı dağıttı. Bu sırada herkesin yüreğini ağzına getiren bir kaza yaşandı. Erdoğan satranç takımı dağıtırken, otobüsün üstündeki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı, Enerji Bakanı Berat Albayrak da eline bir satranç takımı alıp AK Partililere atmak istedi. Ancak Bakan Albayrak’ın attığı satranç takımı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın omzuna geldi. Sonrasında Berat Albayrak çekinerek Erdoğan’ın yanına gitti. Erdoğan’ın ise Albayrak’a dönerek tepki verdiği görüldü.