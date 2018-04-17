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Erdoğan'ın başına gelen görünmez kaza

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 17:56 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Maltepe'de AK Partililere seslendi. Konuşmanın ardından AK Partililere satranç takımı atan Erdoğan'ın damadı, Enerji Bakanı Berat Albayrak da eline bir satranç takımı alıp AK Partililere atmak istedi. Bakan Berat Albayrak’ın attığı satranç takımı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın omzuna geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Nisan’da partisinin İstanbul Maltepe’deki 6’ncı Olağan Kongresi’nde konuştu. Erdoğan kongreden önce, parti otobüsünün üstünden kongrenin yapılacağı salonun önündeki AK Partililere seslendi.

Erdoğan konuşması sonrasında otobüsün üstünden AK Partililere satranç takımı dağıttı. Bu sırada herkesin yüreğini ağzına getiren bir kaza yaşandı. Erdoğan satranç takımı dağıtırken, otobüsün üstündeki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı, Enerji Bakanı Berat Albayrak da eline bir satranç takımı alıp AK Partililere atmak istedi. Ancak Bakan Albayrak’ın attığı satranç takımı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın omzuna geldi. Sonrasında Berat Albayrak çekinerek Erdoğan’ın yanına gitti. Erdoğan’ın ise Albayrak’a dönerek tepki verdiği görüldü.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Nerde o günlür kafanı agelseydi yarılsaydı hnatta öbür tarafa gitseydi kurtulurduk yetti bu adam artık kabak tadını da geçti
şimdilik omzuna gelmiş yakında ayağını kaydırıp ülkenin ismini albayrakistan diye değiştirecek
gizlli başbakan ayıp etmiş :)
satranç günah emme..hadi neyyseee:)
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