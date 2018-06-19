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Erdoğan'ın teknoloji programında komik görüntü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 03:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı "Gençlik ve Teknoloji Buluşması" programında Windows'un deneme sürümünün kullanılması sosyal medyanın gözünden kaçmadı.

Erdoğan'ın teknoloji programında komik görüntü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya özel yayınında "Gençlik ve Teknoloji Buluşması" ismindeki programla gençlerin sorularını cevapladı.

Programın sosyal medya etiketinin de "#GençlerdenErdoğana" şeklinde olduğu ifade edildi.

Söz konusu programda Türkçe, İngilizce, Arapça ve Farsça olmak üzere 4 farklı dilde simultane yayın yapılan "Gençlik ve Teknoloji Buluşması"nda bir konu ise dikkat çekti.

ELEŞTİRİ KONUSU OLDU

Erdoğan'ın konuşma yaptığı kürsünün arkasında yer alan ekrana yansıtılan bilgilerin yer aldığı bilgisayarda kullanılan Windows’un deneme sürümü olduğu yazıyordu.

“Windows’u aktive edin” yazan ekran sosyal medyanın da gözünden kaçmadı. TAI gibi bir kurumda gerçekleştirilen teknoloji buluşmasında tam sürüm Windows’un kullanılmaması eleştiri konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan teknoloji Windows deneme sürümü "Gençlik ve Teknoloji Buluşması"

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