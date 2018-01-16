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Erdoğan: 'Olası Afrin operasyonunu Suriyeli muhaliflerle yapacağız'

GÜNCEL HABERLERİ | 16.01.2018 11:55 | Son Güncelleme 3 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, olası Afrin operasyonu ile ilgili olarak ''Suriyeli muhaliflerle yapacağız. Afrin ve Münbiç'ten başlayarak terör yuvalarını birer birer dağıtacağız'' dedi. Erdoğan, 'ABD Başkanı Trump ile görüşecek misiniz?' sorusuna da ''Trump'ı aramayı düşünmüyorum'' yanıtını verdi. Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) tutuklu gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan ile ilgili 'hak ihlali' kararıyla ilgili de ''Açıklama yapmayacağım, arkadaşlar gerekli açıklamayı yaptı'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, 'Afrin operasyonuna Suriyeli muhaliflerin dahil olup olmayacağı' ile ilgili bir soruya ''Tabii olacak, beraber. Onlar için veriliyor bu mücadele. Biz onlara, topraklarına sahip çıkmaları için, bu kardeşlerimize orada yardımcı oluyoruz" yanıtını verdi.

'NEYİN SINIR GÜVENLİĞİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Amerika 11-12 bin kilometreden gelecek, burada kendisine bir ordu oluşturacak ve adını da ne koyacak? 'Sınır güvenliği.' Neyin sınır güvenliği? Bakın şu anda Suriye'de rejim, 'bu bizim için bir tehdit oluşturur' diyor ve kesinlikle böyle bir oluşuma onlar da sıcak bakmıyor."

MİLLİ SAVUNMA BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanı Canikli, TBMM'de basın mensuplarının sorularını cevapladı. Afrin operasyonuna ilişkin soruya Canikli, "Kritik bir süreç, böyle olması gerekiyor" ifadelerini kullandı. "Cumhurbaşkanımız çok net bir şekilde her şeyi açıkladı" diyen Canikli, "Bütün ayrıntılara girdi. Cumhurbaşkanımız’dan takip edeceğiz" açıklamasında bulundu.

TRUMP'A: 'O BANA DÖNMEDİĞİ SÜRECE BEN ONA DÖNMEM'

'Trump ile Suriye konusunda görüşme olup olmayacağı' sorusuna Erdoğan, ''Şu anda henüz kendisini aramayı düşünmüyorum. Çünkü daha önce bunları konuştuk, o bana dönecekti. O bana dönmediği sürece ben ona dönmem. Putin ile iki üç gün önce konuştuk, telefon diplomasimiz devam ediyor" yanıtını verdi.

MHP İLE İTTİFAK

Erdoğan, 'MHP ile ittifakta Kürt vatandaşların küseceği iddiası' ile ilgili olarak da ''Onlara inanmayın. Bu millet o oyunları artık aştı" ifadelerini kullandı.

GRUP TOPLANTISINDA CHP'Lİ BAŞKANA TEPKİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada, "NATO’ya da serzenişim var. Ey NATO, siz ortaklarınızdan birine herhangi bir sınır tacizinde bulunanlara karşı tavır almakla da mükellefsiniz. Şu ana kadar siz ne tür bir tavır aldınız?" diye sordu. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu da şöyle eleştirdi: "Biz bu partinin başındaki zatın hezeyanlarını, kimi zaman üzüntüyle kimi zaman yüzümüz kızararak takip ederken, şimdi İstanbul’a il başkanı seçmişler ki tam bir facia. Elbette demokrasiye saygımız vardır. Bu kişi madem ki kongre salonundan çıkmıştır öyleyse CHP’nin il başkanıdır. Ona diyecek sözümüz yok. Ama bu il başkanının geçmişine baktığımızda bizim bir şey söylememize gerek kalmıyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmadan satır başları şöyle:

Milletimiz samimiyetimize, becerimize güvendiği için ülkenin yönetimini bize emanet etti. Biz vaktimizi başka partilerdeki gibi koltuk kavgasıyla geçiremeyiz. Bizim verdiğimiz mücadele istiklal ve istikbal mücadelesidir. Omuzlarımızdaki davaların büyüklüğü hepimizin fedakarlık yapmasını gerektiriyor. Biz bu yolu ancak dava ahlakına sahip kadrolarla yürüyebiliriz. Türkiye’nin çok yönlü ve çok aktörlü bir terör meselesi vardır.

TWEET'LERİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Biz bu partinin başındaki zatın hezeyanlarını, kimi zaman üzüntüyle kimi zaman yüzümüz kızararak takip ederken, şimdi İstanbul’a İl başkanı seçmişler ki tam bir facia. Elbette demokrasiye saygımız vardır. Bu kişi madem ki kongre salonundan çıkmıştır öyleyse CHP’nin il başkanıdır. Ona diyecek sözümüz yok. Ama bu il başkanının geçmişine baktığımızda bizim bir şey söylememize gerek kalmıyor. Şöyle ekrana bir bakalım…

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Bakınız çok ilginç. Bu tweet'lerde neler yok ki? Polisimize taş atmaya varıncaya kadar, görüntülerden tutun, nasıl birisi? Her şey bir tarafa da Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu parti ne hallere geldi ya, kimlerin eline kaldı. 'Ermeni soykırımı' diyerek tarihimizi aşağılıyor. 'Devlet katil değil, seri katil' diyerek güvenlik güçlerine saldırırken, hayatını kaybedenlerin suçunu devlete atıyor. Yüzünde maske, elinde taş güvenlik güçlerimize saldırırken çekilmiş eylemci resmi ona ait değilse bile, bu vandallığa sahip çıktığını gösteriyor.

'İHANETE ORTAK OLUYORDU'

Gezi olayları sırasında insanları, 'Ananı da al haydi Taksim’e' diyerek provokasyonların her yerinde bu kişinin bizzat bulunduğu anlaşılıyor. İşte bütün bunların öncesinde de CHP ile HDP’nin ortak hareket etmesini kutlayan mesajlar yayınlıyor. Hemen CHP’yi BDP’yi aynı yola girdiği için eleştiren gerzekler karşı saldırıya geçiriyor. Bu kişi 'Kürtler Gezi’de yok, bahane bulma sen. Kobani’de ne yapıyorsun' diyerek yapılan ihanete ortak oluyordu. Bu olaylarda kurban eti dağıtmak için evden çıkan Yasin Börü ve arkadaşları başta olmak üzere 50’nin üzerinde masum insan alçakça şehit edilmişti.

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15 Temmuz kahramanlarına etmedik hakaret bırakmıyor, işin rengi belli olmamışken, 'Alın size nur topu gibi bir mağduriyet' diyerek 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Bu kişi adını daha sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirdiğimiz, Boğaziçi Köprüsü'nde darbe gecesi yaşanan olayları nasıl anlatıyor biliyor musunuz? Değerli kardeşlerim bu CHP’nin nerede bulunduğunun da ifadesidir. 'Tekbir getirerek, boğaz keserek mi demokrasi mücadelesi verilir.' Şu cümle çok enteresan. 'İnandığınız Allah’ınız sizin de belanızı versin.' Ey Kılıçdaroğlu, ey Kemal Efendi, kiminle yoldaşsın ortada işte.

Bay Kemal, herhalde sen de bundan sonra çok daha fazla düşüneceksin. Bunların sadece demokrasiden değil, orada ülkesi, milleti, bayrağı için hayatını kaybedenlere yaptıkları saygısızlıkla insanlıktan da nasibini almadıkları anlaşılıyor. Kendisi bu naneleri yer de eşi bundan geri kalır mı? O da adeta övünerek 7 dakikada çeyrek domuzu nasıl yediğini anlatıyor. Hıza bak hıza. Milletime olan saygım sebebiyle, şahsıma veya vefat etmiş anacığıma yönelik galiz küfürleri burada söylemekten hicap duyacağım. Eğer Türkiye’nin siyasi alternatifi bu şahsın il başkanı olduğu bir CHP ise vah milletimin haline, vay ülkemin haline.

'TENCERE KAPAK MİSALİ...'

Ben inanıyorum ki CHP’ye gönül veren vatandaşlarım bu açıklamalardan sonra, tweet'lerden sonra, CHP’nin başına İstanbul gibi bir şehirde gelen bu tür her şeyden olumsuz nasiplenmiş kişilerden sonra, bu kafanın benzerini, dünün BDP’sinin bugünün HDP’sinin başına da musallat etmişlerdir. Normal şartlarda Taksim’in arka sokaklarında faaliyet gösteren marjinal derneklerin başında olan tipleri, oradan alıp partinin başına koyduğunuzda böyle arizi bir durum ortaya çıkıyor.

Demokrasinin renklerinden biri diyerek geçiştirebileceğimiz bu zihniyete, ülkenin geleceğinde söz sahibi olması gereken yapıları teslim ederseniz, kendileriyle birlikte oraları da batırırlar. Gerçi, Kemal Kılıçdaroğlu gibi karikatür bir tipin başında bulunduğu bir partiye de, tencere kapak misali herhalde böyle bir il başkanı yakışır.

'VİCDAN FUKARASI'

Bu zat Meclis’in önünde bir firmadan alacağını tahsil etmekte yaşadığı sıkıntı sebebiyle, kendini yakmaya teşebbüs ettiği anlaşılan bir vatandaşımıza, 'Gidip kendini Saray’ın önünde yaksaydın. Ardından Saray’ı da yaksaydın' diyebilecek kadar vicdan fukarasıdır. Şu anda ben de arkadaşlarım da suça teşvikten başta bay Kemal hakkında davalarımızı açıyor. Lafa bak ya. Bu söylenir mi?

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Türkiye’nin ana muhalefet partisinin bir avuç marjinalin elinde heder olması demokrasimiz adına büyük bir kayıptır. Demokrasilerde ana muhalefet gerçekten çok önemlidir. Ülkenin gidişatından memnun olunmadığı durumda, herkes için bir umut güven kaynağıdır.

'BUNUN ADI MİLLET DÜŞMANLIĞIDIR'

Milletimizin değerlerine hakaret etmek siyaset değildir. Bunun adı olsa olsa millet düşmanlığıdır. AK Parti olarak biz hizmet yarışında iddialıyız. Her seçimden büyüyerek çıktık. İşte CHP de nal toplayarak arkamızdan geldi. Bu konuda bileğimizi bükecek bir rakip tanımıyorum. Ama konu CHP’nin başındaki zatın ve onun il başkanının yaptığı gibi hakarete küfre geldiğinde maalesef orada pek de iddia sahibi değiliz. Çünkü bizim anamızdan, babamızdan aldığımız bir terbiye var. Bu kişilerin seviyesine inmeye bizim yetiştiğimiz gelenek izin vermez. Burada da takdiri en büyük hakim olarak gördüğümüz milletimize bırakıyoruz.

Biz ülkemizi 2019 yılına, dün güzergahı açıklanan Kanal İstanbul gibi, ilk etabının açılışını yapacağımız yeni havalimanı gibi, büyümede, istihdamda, turizmde elde ettiğimiz güzel sonuçlarla hazırlıyoruz. Anlaşılan CHP’nin 2019 hazırlığı da işte bu. Herkes kendine yakışanı yapıyor ve yapmaya devam edecek.

NATO'YU ELEŞTİRDİ

Milletimiz Gezi olaylarından beri böyle bir kuşatmaya izin vermeyeceğini göstermiştir. Sınırlarımız boyunca terörist ordusu kurmaya çalışanlara, vaktimizi içeriye hapsederek destek olmaya çalışanların oyunların gelmeyeceğiz. Milletimize yapılan hiçbir hakareti cevapsız bırakmayacağız. Ama kimseye de hak ettiğinden fazla zaman ayırmayacağız.

Bu toplantıyla benim NATO’ya da serzenişim var. Ey NATO, siz ortaklarınızdan birine herhangi bir sınır tacizinde bulunanlara karşı tavır almakla da mükellefsiniz. Şu ana kadar siz ne tür bir tavır aldınız? Ve bunu kendilerine duyurduk. Şuanda da yine Belçika’daki toplantıda genelkurmay başkanımız kendileriyle bu konuyu görüşecekler. Bizim yapacak çok işimiz var. Bizim 2023 hedeflerimiz var, bizim 2053, 2071 vizyonumuz var.

'ADETA BİR HANÇER SAPLADIK'

Dün Irak’ta oynanan oyunu bozduk. Suriye’de oynanan oyunun kalbine Fırat Kalkanı ile adeta bir hançer sapladık. İnşallah yarın öbür gün, kısa bir süre içinde Afrin ve Münbiç’ten başlayarak Suriye’deki diğer terör yuvalarını da birer birer dağıtacağız. Buna ne müttefikimiz gibi gözüküp de bizi sırtımızdan vurmaya kalkanlar engel olabilir, ne de siyasetçi görünümlü marjinal terör destekçileri mani olabilir.

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Osmanlı’ya yaptıkları gibi bize de hasta adam muamelesi çekmek isteyenler varsa açsınlar 15 Temmuz’un görüntülerini tekrar tekrar seyretsinler. Orada, hasta adam mı var yoksa erkeğiyle kadınıyla yaşlısıyla kıyama kalkmış koskoca bir millet ve dualarla onları destekleyen yüz milyonlarca kardeşi mi var iyi baksınlar.

ADETA BİR HANÇER SAPLADIK'

Dün Irak’ta oynanan oyunu bozduk. Suriye’de oynanan oyunun kalbine Fırat Kalkanı ile adeta bir hançer sapladık. İnşallah yarın öbür gün, kısa bir süre içinde Afrin ve Münbiç’ten başlayarak Suriye’deki diğer terör yuvalarını da birer birer dağıtacağız. Buna ne müttefikimiz gibi gözüküp de bizi sırtımızdan vurmaya kalkanlar engel olabilir, ne de siyasetçi görünümlü marjinal terör destekçileri mani olabilir.

Osmanlı’ya yaptıkları gibi bize de hasta adam muamelesi çekmek isteyenler varsa açsınlar 15 Temmuz’un görüntülerini tekrar tekrar seyretsinler. Orada, hasta adam mı var yoksa erkeğiyle kadınıyla yaşlısıyla kıyama kalkmış koskoca bir millet ve dualarla onları destekleyen yüz milyonlarca kardeşi mi var iyi baksınlar.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısı

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Okuyucu Yorumları 84 yorum
Bu Chp yeminle saf! Yav adamın teröristlerle halat videoları var megri megri diye bir tanesini duvara yansıtıp milletin gözüne sokmuyor.Esir gürlediği ypgnin ülkemizden davullar zurnayla geçirildiği görüntüleri milletin gözüne sokmuyor.Bazen düşünmüyor değilim ha herkes Akp'ye mi çalışıyor aceba diye.Bir de bu adamların o kadar teröristlerle oturmuş kalmışlığı varken iğneyi kendilerine batırmadan başkalarına çuvaldız batırmalarına şaşıyorum!
@kan_turk Onlarda chpnin çomarları işte
yav bre cahil tutturmuşsunuz halay çektiler teröristle çözüm sürecine girdi ..Eğer bunu yapmayıp ta gidip diyarbakırda toz üstünde toz komadan o kadar teröristi öldürmeye hakkı olabilirmiydi ..herşeyin bir manası bir amacı var dimi ..Hayır madem teröristlerle oturuo kalkıo neden fırat kalkanı var neden o kadar şehrimizde teröristlere büyük operasyonlar yapılıo bre beyinsizler .
@saldiray_berk_1978 Dikkat ediyorsanız her operasyon müdahale dediklerinde adamlar bi adım öteye geçiyor bi avuç çapulcu iken düzenli orduya geçiyor bunlar 10 defa afrine operasyon düzenlemedi mi kimin ekmeğine yağ sürüyorsunuz.
@rasim_caglayan_1990 Bre gafil sizin gibi insanları gördükçe insanlığımdan utanıyorum.Bir insana kendini bu kadar teslim edebilir mi bir kişi yav.Senin ''eğer bunu yapmasaydı'' dediğin olayda 1000 şehit verdik.Bre cahilden bile aşağı adam 1000 şehit vermeyi göze alınıp böyle bir şey yapılır mı öyle düşünmüş saysak bile ??
Kim ne derse desin beyler. Adam haklı.
@musti0504 İç güvenliği ve huzuru sağlayamayan dış güvenlikte bi bok yapamaz.
usta affetmez.
CHP, İstanbul'da Canan Kaftancıoğlu'nu il başkanlığına getirerek daha başlamadan kaybetti. Toplumu kucaklayacağımız yerde ayrıştırma, nefret dili ve HDP söylemleri gerçekten olmadı. Bu hanımefendinin başında olduğu partiye oy verme konusunda ciddi tereddütlerimin olduğunu söyleyebilirim. Yaşadıklarımız; İstanbul'u kazanmak değil, kaybetmek üzere planlanmış bir organizasyon gibi. Bu arada Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu yanlışlıktan ivedilikle döneceği beklentisi içerisinde olduğumuzu da ayrıca belirtmek isterim.
yeni seçilen İstanbul CHP İl Başkanının soruşturma emrinin kimler tarafından verildiği belli oldu..
chp artık atanın partisi değil terörist partisi olmuştur, ulusalcı milliyetçi chp li kardşlerimi mhp saflarına bekliyorum. atanın partisi mhp dir.
ATATÜRK ün partisinin geldiği hale bak. teröristler terör seviciler fetcüler, siyonist işbirlikçiler, ermeni artıkları hepsi bir araya toplandı. atam kemiklerin sızlıyor bizim vicdanlarımızın sızladığı gibi ama yapacak birşey yok sanırım.
sırrı süreyya önder bir konuşsun kim hain pkk yla pazarlık eden görürüz nereye gitti mektupçu yalçın akdoğan
Kalafatoğlu hiç olmazsa Zarrafın önüne yatmadı, avanta saat almadı, bir yüzükten trilyonlara kavuşmadı...
koskoca ülke cumhurbaşkanının zekası olmayan insanlara yapacağı bir konuşmadır bu.. bu ülkeyi 15 senedir bu kadın yönetmiyor bu kadının tweetleri benim zerre umrumda değil.pkk barzani abd ab fetö tarafından bu kadın kandırılmadı beyefendi.zekası olmayanlarla iyi konuşmalar size.
3.apdülhamid dönemi hayırlı olsun ülkeye
CHP olmasaydı bugün ne konuşurdun merak ediyorum söylediklerinde elle tutulur ne var insanlar için halk için siz 17 yıldır bu ülkenin başındasınızda ne oldu paramız euro dolar karşısında değermi kazandı hayır ışıkları kapatarak galiba tasarrufa faydamız olsun dediniz heralde
Chp kürtçü parti.Sende kürtsün belli.
Akp ve Chp de hdp kafasında insanlar çok.Akşener gelecek.Türklük gelecek.
Akp ametikanın Bop partisi.Amerikadan izinsüz adım atmaz.Milli falan değil.Amerikan millisi bunlar.Bubların abileri ametikan savaş gemiletini kıble yapıp namaz kılmıştı.
yoksa bu kadın reza dan rüşvet mi almış:)
BAŞTAN SONUNA KADAR HAKLISIN REİS. ALLAH YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN.
15 Temmuza bu ülkenin yarisindan fazlasi inanmiyor daha dogrusu kimin yaptigini ve bundan kimin faydalandigini cok iyi biliyor.
@marjinalawyer MALSA NAPALIM YARIDAN FAZLASI
@ardaank siz anca hakaret etmeyi bilirisniz mallar olmasa et'ten süt'ten yogurttan yararlanamazsin biz yaylalarda mali davari biliriz insanlara insan muamelesi yapariz.
Akp ve Chp Türklüğü bitirdi.Türk Akşenerle temsil ediliyor artık.Türk olmayanlar atqlarına islam diyetek geçebilir.Ne gürcüyüm ne kürt ne ermeni.Dedeme sordum Türksün dedi.Müslümanım de geç demedi.
Sütten çıkmış AK kaşıklar sizi (!)
Bay Kemalin chpye layık gördüğü il başkanına bak. tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş gibi. Sskyı batırdı, şimdi sıra chpde...
bugün mü keşfettiniz bu kadını? amaç başka desene oy İstanbul desene. o twitleri senin sabah gazeten hazırlamış olmasın biraz dikkat et çığırırken
15 temmuzu türkiyenin yarısından fazlası ve dünyanın %95 inanmıyor, sadece inanan senin her mitinglerine otobüslerle hazır kıta bindirilmiş sürülerin inanıyor.
@horus_15 uydur uydur yaz oh ne güzel. Anketler senin dediğin gibi demiyor. Halkın yüzde 80'inden fazlası darbeye inanıyor. Ayrıca nasıl bir tiyatro ki binlerce insan gönüllü olarak vatan haini damgası yiyip müebbet hapis cezası yemeyi kabul ederek içeri giriyor. Beyin bedava.
tayip senden bıktık artık defol git.
@ferdagoksel bizde sizin kemalden bıktık ama girdiği her seçimi kaybetmesine rağmen defolup gitmiyor.
Diyelim ki öyle.Peki sen PKK terör örgütü değildir diyen Akp milletvekili Orhan Miroğlu neden hala görevde.Neden ona da soruşurma açmadın.
Bay Kemal tam da kendi kafa yapısına ve ideolojisine uygun birini seçtirmiş. Şaşırdık mı hayır. Bahsettiği özelliklerde birisi müslüman mahallesinde salyangoz satmaya benziyor.
Sayın Cumhurbaşkanım CHP'yi bırakında Suriye ne olacak, ne zaman gireceğiz Afrine? 82 Musul 83 Kerkük dedidiniz ama, sadece Artvin'de Kemalpaşayı ilçe yaptınız ancak. Ege Adalarımız ne olacak? Zamlardan vergilerden bunalan insanlar kendilerini yakmaya başladılar. Atanamayan yüzbinlerce öğretmen, işsiz milyonlarca üniversite mezunu gençler, ne olacak? Biz sizin gibi dünya liderinden bunlara çözüm beklerken sayın Cumhurbaşkanım siz CHP ile polemiğe giriyorsunuz. Ama bu sorunlara çözüm bulamazsanız 2019da hep beraber nalları havaya dikeriz sayın cumhurbaşkanım. Boş verin Chp'yi işimize bakalım...
17 yildir fetöyü besle büyüt beraber ol, ondan sonra cikar catismasina gir ülkede darbeye sebep ol ondan sonra sebep oldugun darbeyi önlemeye calis ve kendini kahraman ilan et.
sizin Suriye politikanızın sonucu şuan ki durum
domuz eti yemek ne zamandan beridir yasak... isteyen istediğini yer . ha bunu ballandıra ballandıra anlatmak ayrı bir kabahat , sonuçta yiyebilen var yiyemeyen var..
yılarca sizin yanınızda feto vardı feto demek günahtır çarpılırsınız diyordunuz önce şunu ögrenin ALLAHIN yaratıgı kula karükatür gibi tipi var demek günahtır sayın cumhurbaşkanım tabi ALLAH korkusu VARSA .
sende bir parti liderine karikatür gibi adam diyecek kadar seviyesiz bir c.başkanısın.çuvaldızı önce kendine iğneyi sonra başkasına batırırsın.utanmaz.sana oy verende,senin karşında oturup seni dinleyenlerde,en az senin kadar seviyesiz,senin kadar utanmaz ve hatta senden daha beter menfaatçilerdir.bende iddia ediyorum,benim oyum sana oy veren cahil çobanınkinden daha değerlidir.zaten bu ülkenin yarısı cahil olduğu için AKP gibi lanet bir parti var.allah seni ve sana tapanları bildiği gibi yapsın.AMİNNNNNNN.
sendeki bu kibir ibliste yok daha neyin inadını gütüyorsun bırak esad kalsın ne yapacaksa yapsın ölüp gideceksin kibrinden vazgeçmiyorsun
suriyeli muhalifler kim? yoksa isitmi?
devleti yönetin,, bırakın kahve muhabbetlerini
Bu sahsiyet önce insan olmayi ögrenmelidir bütün konusmalari nefret kin hakaret söylemleri iceriyor. ülkeyi ikiye bölüyor milleti birbirine düsürüyor, üslubuna dikkat etmesi lazim
ATIP TUTUYONDA....BİLALLE-BURAK ASKERLİK BİLE YAPMADI KAÇTILARR.....ŞİMDİMİ GÖNDERECEN ACABAA..?!!..
Bakalım altından ne çıkacak BOP projesi işliyor Büyük İsrail Kuruluyor.
Senin derdin Başka Vatandaşın derdi başka Yaptığınız zamaları anlatın.300 500 lira vergi borcu olanın hacizlerine kadar devlet düştü.Domuz eti yemişde falanda filan
Reina da katliam olduğu zaman ne kadar üzüldüğünüze tüm dünya tanıktır sizin radikal taraftarlarınızın katı vahşi yorumlarına göz yumdunuz şimdi insanlar üzerinde kurmuş olduğunuz korku imparatorluğu aracılığı ile kendinizi dinletebilme lüksüne sahipsiniz. Korkunun şeytandan olduğu açık çünkü kimse korku ile adalete ve hak olana hizmet edemez esas korku ilahi adalet karşısında olacak çünkü hem canı alma hem canı ceheneme atma yetkisi olan herşeyin üstündedir ondan korkun canı öldürüp başka birşey yapamayandan korkmayın.
Nasıl olsa senin çocukların sımsıcak yataklarından vali bakanlar el pence önlerinde duruyor. Askerler ölünce de vatan sağolsun şehit dersiniz fakir fukaraya tek vatan sağolsun.
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