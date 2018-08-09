Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı'nda düzenlenen Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan Mehmet Geldi, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için yeni bir milat olduğunu söyledi.
Bu seçim ile ilk kez yasama ve denetim meclisi seçildiğini, iktidar yetkisini de milletin Cumhurbaşkanına devrettiğini ifade eden Geldi, "Cumhurbaşkanımızın yeni hükümet sistemi ile ilgili attığı reform adımlarını izledik ve süreç başladı. Belediye başkanlarımız için bir seçim bittiği an bir dahaki seçimlerin başlangıcıdır. Yani belediye başkanlarımız için 30 Mart 2014 tarihi itibari ile 2019 seçimlerinin startı verilmiştir" diye konuştu.
Mehmet Geldi, bir gazetecinin 'Yerel seçimler erkene alınacak mı?' sorusu üzerine, "Yerel seçimlerin erkene alınması için anayasa değişikliği gereklidir. Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir teklif verirse, çünkü Ak Parti ve MHP’nin böyle bir çoğunluğu yok, 400 sandalye gerekir, CHP böyle bir teklif getirirse değerlendirilir. Şu an için böyle bir şey söz konusu değil. Biz seçimleri 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.
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