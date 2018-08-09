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Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 18:26 | Son Güncelleme

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Geldi, yerel seçimlerin erkene alınıp alınmayacağıyla ilgili soru üzerine, "Ak Parti ve MHP'nin böyle bir çoğunluğu yok. 400 sandalye gerekir. CHP böyle bir teklif getirirse değerlendirilir" değerlendirmesinde bulundu.

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı'nda düzenlenen Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan Mehmet Geldi, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için yeni bir milat olduğunu söyledi.

Bu seçim ile ilk kez yasama ve denetim meclisi seçildiğini, iktidar yetkisini de milletin Cumhurbaşkanına devrettiğini ifade eden Geldi, "Cumhurbaşkanımızın yeni hükümet sistemi ile ilgili attığı reform adımlarını izledik ve süreç başladı. Belediye başkanlarımız için bir seçim bittiği an bir dahaki seçimlerin başlangıcıdır. Yani belediye başkanlarımız için 30 Mart 2014 tarihi itibari ile 2019 seçimlerinin startı verilmiştir" diye konuştu.

"CHP TEKLİF GETİRİRSE ERKEN SEÇİM OLABİLİR"

Mehmet Geldi, bir gazetecinin 'Yerel seçimler erkene alınacak mı?' sorusu üzerine, "Yerel seçimlerin erkene alınması için anayasa değişikliği gereklidir. Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir teklif verirse, çünkü Ak Parti ve MHP’nin böyle bir çoğunluğu yok, 400 sandalye gerekir, CHP böyle bir teklif getirirse değerlendirilir. Şu an için böyle bir şey söz konusu değil. Biz seçimleri 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
bekleyin bu ekonomide millet sandığa giderse alırsınız
milleti bir seçim havasına sokup herşeyi ekonomiyi kötü gidişatı unutturun ne güzel ya
Doların aylar öncesinden bu denli yükseleceği öngörülerek içinden çıkılmaz hal alan ekonomiyi unutturmak için erken seçime gidilmiş, mevcut yönetim tekrar seçildiği taktirde güven oyu tazeleyerek daha güçlü bir şekilde ekonomik sıkıntıların üstesinden gelinmesi bekleniliyordu. Bugün aynı senaryo tekrar oynanmak isteniyor. Ülkenin şuan seçim için ayıracağı bütçe harcayacağı para resmen israftır.
dolar yukselecegini biliyorlar chp kabul etme
ÜLKE EKONOMİK ÇÖKÜŞ İÇERİSİNDE,SEÇİMİ ERKENE ALIP.MİLLETE ZEHİR ZEMBEREK ŞERBET İÇİRECEKLER.AKP ÜLKENİN İÇİNE ETTİ BIRAKTI.SABUN KÖPÜĞÜ GİBİ GELDİ GEÇTİ.OLAN ŞU GÜZEL ÜLKEYE OLACAK.
dolar 10 lira olmadan erken seçime gitmek mantıklı tabi. siz bunu daha önceden de yapmıştınız sanki ! hırsızlar çetesi. ülkeyi batırdınız ulan..
abi pavyonda parayı yedi hesabı kardeşine ödetcek
akp nin yaptığı en iyi iş kriz olunca erken seçim ile gündemi değiştirmek 16 senedir iktidarsınız bu halk hertürlü desteği fazlasıyla verdi zise sonuç kriz kriz kriz
CHP intihar etmiş olur. Ekonomik kriz varken ve kurultay tartışmaları devam ederken hiç akıllıca bir seçim olmaz.
CHP DÜNDEN RAZİ NASIL OLSA HERSEY AYARLANDI
gelsin gelsin. alt belediye. ne kadar çok ne kadar az çalışıyor anlaşılır hep birlikte
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