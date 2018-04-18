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Erken seçim ne zaman? İYİ Parti seçime girebilecek mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 16:39 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bu açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bahçeli Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde erken seçimi görüştü. Peki Bu görüşmeden erken seçim kararı çıktı mı! Peki erken seçim ne zaman ve İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Erken seçim ne zaman? İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Türkiye erken seçim olacak mı olursa ne zaman olur diye tartışırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Beştepe'ki görüşmesinden karar çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan erken seçim kararı alındığını ilan etti!

2018'DE ERKEN SEÇİM NE ZAMAN?

Basın toplantısında yapılan açıklamaya göre 2018'de Erken seçim 24 Haziran'da olacak. Yani Türkiye çok hızlı bir şekilde seçim sürecine giriyor.

İYİ PARTİ SEÇİME KATILABİLECEK Mİ?

Erken seçim tartışmalarının en merak edilen konularından biri de siyaset sahnesinin yeni oyuncusu İYİ Parti'nin seçime katılıp katılamayacağı idi. Bahçeli'nin erken seçim çıkış sonrası İYİ Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü Aytun Çıray, siyasi Partiler Kanunu uyarınca hazırlıklarının tamam olduğunu açıklamıştı.

Kanun gereği bir partinin seçime katılabilmesi için seçim tarihinden en erken altı ay önce genel kongre yapmış olması gerekiyor. Çıray kongrelerini 10 Aralık 2017'de yaptıklarını dolayısıyla 28 Haziran'dan sonra olacak her seçime girebileceklerini ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı erken seçim günü bu tarihten 4 gün önce yani 24 Haziran. Bu durumda İYİ Parti seçimi 4 gün ile kaçırıyor gözüküyor.

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER'DEN JET AÇIKLAMA

Erken seçim kararı sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaptığı açıklama ile 10 Aralık'ta kongrelerini yaptıklarını ve 68 ilde örgütlendiklerini ilan etti. Akşener 10 Haziran itibari ile yasal gerekliliğin hallolduğunu ve İyi Parti'nin seçime gireceğini kendisinin Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.

SİYASİ PARTİLER YASASI'NIN İLGİLİ MADDESİ

Madde 36 – (İptal:Anayasa Mahkemesinin 22/5/1987 tarih ve E. 1986/17. K. 1987/11 sayılı Kararı ile.)(1) (Yeniden düzenleme: 31/3/1988 – 3420/4. md.) Siyasi partilerin seçimlere katılabilmesi için illerin en az yarısında oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunması şarttır.

Bir ilde teşkilatlanma, merkez ilçesi dahil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurmayı gerektirir.

ERKEN SEÇİME SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER

Erdoğan'dan erken seçim açıklamasıErdoğan'dan erken seçim açıklaması
3 erken seçim senaryosu!3 erken seçim senaryosu!
Hükümet, CHP, HDP ve İYİ Parti'den erken seçim çağrısına ilk yorumHükümet, CHP, HDP ve İYİ Parti'den erken seçim çağrısına ilk yorum
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