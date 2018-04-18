Erken seçim ne zaman? İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Türkiye erken seçim olacak mı olursa ne zaman olur diye tartışırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Beştepe'ki görüşmesinden karar çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan erken seçim kararı alındığını ilan etti!

2018'DE ERKEN SEÇİM NE ZAMAN?

Basın toplantısında yapılan açıklamaya göre 2018'de Erken seçim 24 Haziran'da olacak. Yani Türkiye çok hızlı bir şekilde seçim sürecine giriyor.

İYİ PARTİ SEÇİME KATILABİLECEK Mİ?

Erken seçim tartışmalarının en merak edilen konularından biri de siyaset sahnesinin yeni oyuncusu İYİ Parti'nin seçime katılıp katılamayacağı idi. Bahçeli'nin erken seçim çıkış sonrası İYİ Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü Aytun Çıray, siyasi Partiler Kanunu uyarınca hazırlıklarının tamam olduğunu açıklamıştı.

Kanun gereği bir partinin seçime katılabilmesi için seçim tarihinden en erken altı ay önce genel kongre yapmış olması gerekiyor. Çıray kongrelerini 10 Aralık 2017'de yaptıklarını dolayısıyla 28 Haziran'dan sonra olacak her seçime girebileceklerini ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı erken seçim günü bu tarihten 4 gün önce yani 24 Haziran. Bu durumda İYİ Parti seçimi 4 gün ile kaçırıyor gözüküyor.