Erken seçim ne zaman? İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Türkiye erken seçim olacak mı olursa ne zaman olur diye tartışırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Beştepe'ki görüşmesinden karar çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan erken seçim kararı alındığını ilan etti!
Basın toplantısında yapılan açıklamaya göre 2018'de Erken seçim 24 Haziran'da olacak. Yani Türkiye çok hızlı bir şekilde seçim sürecine giriyor.
Erken seçim tartışmalarının en merak edilen konularından biri de siyaset sahnesinin yeni oyuncusu İYİ Parti'nin seçime katılıp katılamayacağı idi. Bahçeli'nin erken seçim çıkış sonrası İYİ Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü Aytun Çıray, siyasi Partiler Kanunu uyarınca hazırlıklarının tamam olduğunu açıklamıştı.
Kanun gereği bir partinin seçime katılabilmesi için seçim tarihinden en erken altı ay önce genel kongre yapmış olması gerekiyor. Çıray kongrelerini 10 Aralık 2017'de yaptıklarını dolayısıyla 28 Haziran'dan sonra olacak her seçime girebileceklerini ifade etmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı erken seçim günü bu tarihten 4 gün önce yani 24 Haziran. Bu durumda İYİ Parti seçimi 4 gün ile kaçırıyor gözüküyor.
İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER'DEN JET AÇIKLAMA
Erken seçim kararı sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaptığı açıklama ile 10 Aralık'ta kongrelerini yaptıklarını ve 68 ilde örgütlendiklerini ilan etti. Akşener 10 Haziran itibari ile yasal gerekliliğin hallolduğunu ve İyi Parti'nin seçime gireceğini kendisinin Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.
SİYASİ PARTİLER YASASI'NIN İLGİLİ MADDESİ
Madde 36 – (İptal:Anayasa Mahkemesinin 22/5/1987 tarih ve E. 1986/17. K. 1987/11 sayılı Kararı ile.)(1) (Yeniden düzenleme: 31/3/1988 – 3420/4. md.) Siyasi partilerin seçimlere katılabilmesi için illerin en az yarısında oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunması şarttır.
Bir ilde teşkilatlanma, merkez ilçesi dahil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurmayı gerektirir.
ERKEN SEÇİME SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER
Seçim 24 Haziran'da ama o gün gündüz saatinde İngiltere- Panama maçı var :)) #DünyaKupası #Rusya #seçim #24Haziran— selosport (@selosport) 18 Nisan 2018
Sınav zamanına seçim mi konur yav. #seçim— Enes Tanır (@menestanirr) 18 Nisan 2018
#24Haziran2018 Erken #Seçim var tüm planlarınızı ona göre yapınız lütfen pic.twitter.com/fvDDU38ZyD— Seval Özkan (@SVL_OZKAN) 18 Nisan 2018
#karikatür by #TanOral#erkenseçim #seçim #kriz #ekonomi #kötüsiyaset #kötüekonomi #yoksulluk #döviz #dolar #zam 24 Haziran#wrctokenyukselisebasladi #LaCasaDePapel #ÖyleSeçimlerYapKi#erkensecim Cumhurbaşkanı Erdoğan 15.30 Ünal Aysal #adaletiçingel— ArtColors (@1artcolors) 18 Nisan 2018
Cemal Özgörkey AK Parti MYK pic.twitter.com/a95YIW97Jb
“Çıkarın kağıdı kalemi bu akşam #seçim yapıyorum.”— Tayfun Yıldız (@tayfunyildz) 18 Nisan 2018
Baskın seçim diyelim erken seçim mantıksız bir deyim olur #Seçim— ozgehek (@Ozgehek) 18 Nisan 2018
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