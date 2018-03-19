Ermenilerin katlettiği Orhan Gündüz Boston’da anıldı

ABD’de 36 yıl önce Ermeni Çeteleri tarafından katledilen Boston Fahri Konsolosu Orhan Gündüz, Massachusett eyaletinin Boston kentinde anıldı.

Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü münasebetiyle Boston Başkonsolosluğu tarafından vatandaşların da katılımıyla düzenlenen törende Fahri Başkonsolosu Orhan Gündüz ve diğer tüm şehitlerimiz rahmetle anıldı.

4 Mayıs 1982 yılında işyerinden evine dönerken Ermeni çeteleri tarafından hunharca katledilen Boston eski Fahri Başkonsolosu Orhan Gündüz katledildiği Massachusett eyaletine bağlı Somerville kentinde anıldı. Düzenlenen törende konuşan Boston Başkonsolosu Ömür Budak, 36 yıl önce Ermeni terör örgütü ASALA tarafından katledilen Orhan Gündüz’ün katillerinin hala bulunamadığını belirterek, Gündüz’ün hatırasını yaşatmaya devam edeceklerini belirtti.

Tören Orhan Gündüz ve diğer şehitlerimiz için yapılan duanın ardından Gündüz’ün öldürüldüğü yere karanfillerin konulmasıyla son buldu.