Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışma

BAKÜ (AA) - Ermenistan-Azerbaycan sınırında çıkan çatışmada Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ile Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti sınırında Ermenistan ordusunun ateşkesi ihlal ettiği ve açılan ateşle Adil Tatarov isimli askerin şehit düştüğü belirtildi.

Şehit askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunulan açıklamada, olayın sorumlularının birkaç gün önce bölgeyi ziyaret eden Ermenistan Savunma ve Dışişleri Bakanları olduğu belirtildi.

Açıklamada, Nahçıvan askerlerinin şehit arkadaşlarının intikamını kısa sürede alacağı vurgulandı.

