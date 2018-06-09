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Erzurum'da sahur vaktinde terör operasyonu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 06:11 | Son Güncelleme

Erzurum kent merkezi ile Karayazı ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Erzurum'da sahur vaktinde terör operasyonu!

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2014 ve 2015'te yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi ile Milletvekili Genel Seçimi sırasında Karayazı'da vatandaşları açık oy kullanmaları konusunda tehdit eden ve terör örgütü üyeleriyle bağlantıları olan M.S.A. ile M.G'nin ilçede bulunduğu bilgisine ulaştı.

100 POLİS KATILDI

Özel harekatçıların da aralarında olduğu yaklaşık 100 polisin sahur vaktinde düzenlediği operasyonda M.S.A. ve M.G. gözaltına alındı. Ekipler aynı operasyon kapsamında, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK adına paylaşımlarda bulundukları değerlendirilen B.E, E.B. ve S.İ'yi de adreslerinde yakaladı.

Bulundukları yerlerde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirilen 5 şüpheli, ifade işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

AA

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