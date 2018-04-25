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Eşi ile sevgilisini öldüren adam kendini böyle savundu: Namus

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 11:28 | Son Güncelleme

Manisa’da önce iki çocuğunun annesi eşini ardından da eşinin aşığı olduğu iddia edilen direksiyon hocasını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi. Adliye öncesi hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlı gazetecilerin 'neden öldürdünüz?' sorusuna 'namus abi' cevabını verdi.

Manisa'da dün boşanma aşamasındaki eşini ve eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen adamı öldürdükten sonra polise teslim olan şahıs emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolü için hastaneye getirildi. Şahıs, cinayete namusu bahane etti.

Manisa'da dün sabah saatlerinde 2 haftadır ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu iki çocuğunun annesi eşi Deniz A.'yı (25) öldürdükten sonra eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen Murat Ç.'yi (32) şehir merkezindeki bir kafede 7 el ateş açarak öldüren zanlı Ramazan A. olay sonrası silahıyla birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Ramazan A. Manisa Devlet Hastanesine sağlık kontrolüne getirildi. İki çocuk babası 28 yaşındaki Ramazan A. hastane çıkışında gazetecilerin 'Neden öldürdünüz?' sorusuna 'Namus abi' cevabı verdi. Ramazan A. 'Pişman mısınız?' sorusunu ise yanıtsız bıraktı. Hastanedeki işlemleri tamamlanan Ramazan A. iki kişiyi kasten öldürmek suçundan tutuklu yargılanma talebiyle Manisa Adliyesine sevk edildi.

2 HAFTADIR AYRI YAŞIYORLARDI

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 24 Nisan günü 2 haftadır ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında oldukları öğrenilen eşi Deniz A.'yı (25) konuşmak için kent ormanına götüren Ramazan A. (28) burada eşinin başına ve vücuduna 3 el ateş ederek öldürdü. Ramazan A. daha sonra eşinin aşığı olduğu iddia edilen direksiyon hocası Murat Ç. (32) ile bir kafede buluştu. Kafede eşiyle birlikte oturan Murat Ç’ye 7 el ateş eden Ramazan A. daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Murat Ç. ambulansla Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Ramazan A. ise olayda kullandığı silahla birlikte Barbaros Polis Karakoluna giderek önce karısını ormanda öldürdüğünü ardından da aşığı olduğu öne sürülen Murat Ç.’ye ateş ettiğini itiraf etti. Ramazan A.’nın ifadesi üzerine harekete geçen polis ekipleri 25 yaşındaki Deniz A.’nın cansız bedenine ormanlık alanda ulaştı.

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Manisa cinayet yasak aşk

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
aslan gibi adamın iki kanı bozuk yüzünden hayatı karardı.
benim akepe seçmeni türbanlı bacım
Yazık ettin kendine Allah kurtarsın
Kadını öldürmesini onaylayanlar vardı dün, TCK 215 suçu işliyorlar. Nereye gittiler?
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