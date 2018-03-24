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Eski kocasını ormana kaçırtıp darp etti! Ölümle tehdit etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 07:48 | Son Güncelleme

Emrah Ç. ve Ceyda G. 15 yıllık evliliklerini 3 yıl önce sonlandırdı ancak Emrah Ç. eski eşinin kendisini aldattığını, boşandıktan sonra da ormana kaçırtıp darp ettiğini ileri sürdü.

Eski kocasını ormana kaçırtıp darp etti! Ölümle tehdit etti

15 yıllık evlilikleri 3 yıl önce boşanmayla noktalanan çiftin nafaka kavgası, tehdit ve kaçırma iddialarıyla karakolluk oldu. Şu an Mersin’de yaşayan 33 yaşındaki Emrah Ç., 15 yıl evli kaldığı Ceyda G.’den 3 yıl önce boşandı. Mahkeme 2 çocuğun velayetini anneye verdi. Genç kadın bir süre sonra nafaka davası açtı. Emrah Ç. ise işsiz olduğunu ve nafaka ödeyemeyeceğini söyledi. Ancak Emrah Ç.’nin iddiasına göre Ceyda G. adam tutup eski eşini kaçırttı. Tanımadığı 5 kişi eski kocayı ormana götürüp darp etti ve başına silah dayayarak senet imzalattı. Nafakayı kabul etmesi için tehdit edilen Emrah Ç., daha sonra şehir merkezine yakın bir noktaya bırakıldı.

"BENİ KURTARIN"

Yaşadığı korkuyla mahkemede nafakayı kabul ettiğini söyleyen Emrah Ç., aynı kişiler tekrar tehdide başlayınca ikinci eşi Gamze Ç. ile birlikte Antalya’ya kaçtı. Emrah Ç.’nin iddiasına göre başkasıyla evlenip Antalya’ya taşınan eski eşi, burada da izini buldu. Yeniden tehdit telefonları ve mesajları almaya başladığını söyleyen Emrah Ç., CİMER’e başvurarak yaşadıklarını anlattı. Ardından polise giderek şikâyetçi olan eski koca için çağrılı koruma kararı verildi, Ceyda G.’ye de eski eşiyle iletişim yasağı konuldu. Tehdit mesajları devam edince bu kez İnsan Hakları Kurulu’na başvuran Emrah Ç., “Devletimizden yardım bekliyorum. Beni kurtarın” dedi.

"ŞİMDİKİ EŞİM KORKUDAN BEBEĞİNİ DÜŞÜRDÜ"

Emrah Ç., yaşadıklarını Habertürk’e şöyle anlattı:

“Aldattığı için anlaşmalı boşanmıştık. Ancak bir süre sonra rahatsız etmeye ve para istemeye başladı. Öldürmekle tehdit etti. Çocuklarımı göstermedi. İşimden kovulmama neden oldu. Şimdiki eşim korkudan bebeğini düşürdü. Bana ‘Amacım para değil seni süründürmek’ diyor. Kurtulmak için şehir değiştirdik ama yine buldu. Böyle giderse ülkeyi terk edeceğim.”

ESKİ EŞ YALANLADI: NAFAKA İÇİN!

Ceyda G. ise eski eşinin iddialarını reddetti. Emrah Ç.’yle 2 yıldır görüşmediklerini ifade eden Ceyda G., şunları söyledi:

“Çocuklar için nafaka davası açtım, nafakayı ödememek için bu tür iddialar ortaya atıyor. Kaçırdılarsa niye şikâyetçi olmak için 2 yıl beklemiş. Çocuklarını göstermediğim doğru değil, asıl o çocuklarını hiç aramıyor. Onu aldattığım da yalan. Kendime yeni bir hayat kurdum. Benden uzak olsunlar, başka bir şey istemiyorum.”

Eski kocasını ormana kaçırtıp darp etti! Eski kocasını ormana kaçırtıp darp etti!
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Mersin darp boşanma

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