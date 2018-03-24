Eski kocasını ormana kaçırtıp darp etti! Ölümle tehdit etti

15 yıllık evlilikleri 3 yıl önce boşanmayla noktalanan çiftin nafaka kavgası, tehdit ve kaçırma iddialarıyla karakolluk oldu. Şu an Mersin’de yaşayan 33 yaşındaki Emrah Ç., 15 yıl evli kaldığı Ceyda G.’den 3 yıl önce boşandı. Mahkeme 2 çocuğun velayetini anneye verdi. Genç kadın bir süre sonra nafaka davası açtı. Emrah Ç. ise işsiz olduğunu ve nafaka ödeyemeyeceğini söyledi. Ancak Emrah Ç.’nin iddiasına göre Ceyda G. adam tutup eski eşini kaçırttı. Tanımadığı 5 kişi eski kocayı ormana götürüp darp etti ve başına silah dayayarak senet imzalattı. Nafakayı kabul etmesi için tehdit edilen Emrah Ç., daha sonra şehir merkezine yakın bir noktaya bırakıldı.

"BENİ KURTARIN"



Yaşadığı korkuyla mahkemede nafakayı kabul ettiğini söyleyen Emrah Ç., aynı kişiler tekrar tehdide başlayınca ikinci eşi Gamze Ç. ile birlikte Antalya’ya kaçtı. Emrah Ç.’nin iddiasına göre başkasıyla evlenip Antalya’ya taşınan eski eşi, burada da izini buldu. Yeniden tehdit telefonları ve mesajları almaya başladığını söyleyen Emrah Ç., CİMER’e başvurarak yaşadıklarını anlattı. Ardından polise giderek şikâyetçi olan eski koca için çağrılı koruma kararı verildi, Ceyda G.’ye de eski eşiyle iletişim yasağı konuldu. Tehdit mesajları devam edince bu kez İnsan Hakları Kurulu’na başvuran Emrah Ç., “Devletimizden yardım bekliyorum. Beni kurtarın” dedi.