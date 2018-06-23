Eski Malezya Başbakanı Necip'in öldürülen çevirmenine ilişkin dava

Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak, koruması tarafından öldürülen Moğolistanlı manken hakkındaki dosyanın tekrar açılması ile ilgili iktidarın algı operasyonu yaptığını söyledi.

Resmi blog sayfasından açıklama yapan Necip, bazı kişiler tekrar açılan dosya ile kendisine suç atılmak istendiğini, geçmişte görülen davada suçlunun ilan edildiğini ve konunun kapanması gerektiğini ifade etti.

Necip, iktidarın kendisini kötülemek için algı operasyonu yaptığını belirterek, herkes için adaletin tecelli etmesinin önemine işaret etti.

Öldürülen mankenin babası Seteve Shariibuu, iki gün önce dosyanın tekrar açılması talebi için Başbakan Mahathir Muhammed ile bir araya gelmiş, Shariibuu ailesinin avukatı Ramkarpal Singh de Mahathir'in talebinin onayladığını bildirmişti.

Moğolistan Cumhurbaşkanı Khaltma Battulga da Malezya Başbakanı Mahathir'e, eski Başbakan Necip'in de adının geçtiği dava dosyasının tekrar açılması için çağrıda bulunmuştu.

- Moğolistanlı Shaariibuu cinayeti

2005'te Necip Rezak'ın çevirmenliğini yapan 28 yaşındaki Moğolistan vatandaşı manken Altantuya Shaariibuu, kaçırıldıktan sonra vurularak öldürülmüş ve cesedi orduya ait patlayıcılarla imha edilmişti.

Olayla ilgili Necip'in korumalarından 2'si tutuklanmıştı. Tutuklanan korumalardan Sirul, "Önemli insanlardan emir aldım" ifadelerini kullanmıştı. Yargılama sürecinde kefaletle serbest bırakılan Sirul, Avustralya'ya kaçmıştı.

