Ezhel kimdir? Ezhel neden tutuklandı?

İstanbul polisi Sercan İpekçioğlu'nu yani sahne adıyla Ezhel'i gözaltına almış adli kontrol şartıyla serbest bırakmıştır. Mahkemeye çıkartılan Ezhel hakkında tutuklama kararı alındı ve ünlü rapçi cezaevine gönderildi. Peki Ezhel neden tutuklandı? İşte Ezhel'in tutuklanması ile ilgili detaylar ve Ezhel kimdir sorusunun yanıtı...

EZHEL NEDEN TUTUKLANDI?

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya ve internette uyuşturucu kullanımını özendiren kişilere yönelik yürüttüğü araştırmada, Ezhel adıyla bilinen 28 yaşındaki rapçi Sercan İpekçioğlu'nun bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiğini belirledi.

Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İpekçioğlu hakkında gözaltı kararı alındı. Narkotik ekipleri, Kadıköy’de önceki gün düzenlediği operasyonla İpekçioğlu’nu gözaltına aldı. İpekçioğlu, yapılan sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyete götürüldü.

EZHEL KİMDİR?

Gerçek adı Sercan İpekçioğlu olan Ezhel trap, hip-hop ve reggae tarzlarını birleştiren bir rapçi olarak tanınıyor. Ezhel'in Geceler adlı şarkısı Spotify'da 10 milyon kez indirilmiştir.