Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminin ardından FOX'tan ayrılacak iddiası

Amma velakin Portakal bu konuşmadan ders almamış olacak ki burnunun dikine devam etmiş. Aslında şu günlerde ekrandan alacakmışlar ama seçimler girmiş araya. Şimdi seçimin sonuçlanmasını bekliyormuş Fox yöneticileri. Yerine de sabah programını yapan İsmail’i getireceklermiş.

Geçtiğimiz günlerde televizyonlarının yöneticisi, Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya’yı karşısına almış, bakın demiş, “Üslubunuza dikkat edin! Bu ekranlardan kimler geldi kimler geçti.” Ali Kırca örneğini vermiş. “Hiç kimse vazgeçilmez değildir!” diyerek çıkışmış.

Muhalefetin sesi durumunda ve kim ne derse desin pekala başarılı bir televizyoncu.

Neyini diye sormamla “Seçim sonrası gidiyormuş” demesi bir oldu. Masayı çeviren herkes şaşırdı elbette.

İşte yazının Fatih Portakal ile ilgili olan kısmı;

SuperHaber.tv'de 'Behçet Ağabeyoğlu ile Derin Kulis' adıyla medyadaki kulisleri gündeme taşıyan yazar, Fatih Portakal ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

Ben pek ihtimal vermedim doğrusu. Masada da 'olabilir' diyen çıkmadı. İftar yemeği ile muhabbet de bitince dağıldık. Eve geldim, televizyonu açtım. Fox Tv’de Muharrem İnce var. O da ne! Fatih Portakal programı öylesine aşağılayan bir üslupla yönetiyor ki hiç sevmediğim Muharrem İnce’ye acıdım vallahi.

Konuşmasını konuğun ağzına tıktığı gibi “Eee, ne olmuş yani, kısa keselim” türü yakışıksız ifadelerle Cumhurbaşkanı adayına büyük ayıp ediyor.

İşte o anda emin oldum. Portakal gidici. Ve yine işte o anda emin oldum; vakur bir şekilde soru soran ve Ankara gazeteciliğinden gelen İsmail Küçükkaya’nın ana haber için düşünülmesi tesadüf değil!

Portakal’a buradan bir şeyler söylerdim ama kendi yöneticisinin nasihatlarını kulak arkası etmiş, benimkileri ne etsin!

