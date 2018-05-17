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Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminin ardından FOX'tan ayrılacak iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 18:17 | Son Güncelleme

'Behçet Ağabeyoğlu ile Derin Kulis' adıyla medyadaki kulisleri kaleme alan yazarın iddiasına göre Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminin ardından FOX TV'den ayrılacak.

Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminin ardından FOX'tan ayrılacak iddiası

SuperHaber.tv'de 'Behçet Ağabeyoğlu ile Derin Kulis' adıyla medyadaki kulisleri gündeme taşıyan yazar, Fatih Portakal ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

İşte yazının Fatih Portakal ile ilgili olan kısmı;

Benimle aynı kanaatte olan eski bir meslektaşım lafa ortadan dalıp “Asıl Portakal’ı duydunuz mu?” demez mi?

Neyini diye sormamla “Seçim sonrası gidiyormuş” demesi bir oldu. Masayı çeviren herkes şaşırdı elbette.

Muhalefetin sesi durumunda ve kim ne derse desin pekala başarılı bir televizyoncu.

"ÜSLUBUNUZA DİKKAT EDİN"

Geçtiğimiz günlerde televizyonlarının yöneticisi, Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya’yı karşısına almış, bakın demiş, “Üslubunuza dikkat edin! Bu ekranlardan kimler geldi kimler geçti.” Ali Kırca örneğini vermiş. “Hiç kimse vazgeçilmez değildir!” diyerek çıkışmış.

"ŞU GÜNLERDE EKRANDAN ALACAKLARMIŞ AMA RAYA SEÇİMLER GİRMİŞ"

Amma velakin Portakal bu konuşmadan ders almamış olacak ki burnunun dikine devam etmiş. Aslında şu günlerde ekrandan alacakmışlar ama seçimler girmiş araya. Şimdi seçimin sonuçlanmasını bekliyormuş Fox yöneticileri. Yerine de sabah programını yapan İsmail’i getireceklermiş.

Ben pek ihtimal vermedim doğrusu. Masada da 'olabilir' diyen çıkmadı. İftar yemeği ile muhabbet de bitince dağıldık. Eve geldim, televizyonu açtım. Fox Tv’de Muharrem İnce var. O da ne! Fatih Portakal programı öylesine aşağılayan bir üslupla yönetiyor ki hiç sevmediğim Muharrem İnce’ye acıdım vallahi.

Konuşmasını konuğun ağzına tıktığı gibi “Eee, ne olmuş yani, kısa keselim” türü yakışıksız ifadelerle Cumhurbaşkanı adayına büyük ayıp ediyor.

İşte o anda emin oldum. Portakal gidici. Ve yine işte o anda emin oldum; vakur bir şekilde soru soran ve Ankara gazeteciliğinden gelen İsmail Küçükkaya’nın ana haber için düşünülmesi tesadüf değil!

Portakal’a buradan bir şeyler söylerdim ama kendi yöneticisinin nasihatlarını kulak arkası etmiş, benimkileri ne etsin!

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
geçkaldı nezaman ayrılıyor hemen gitsin
amma gündemlik birşey habere bakın
şovmen bu adam halk tv ye gitsin anca gider
hiçte ogle değil, adam özgür gazeteci, kitleler güveniyor ve seviyor
büyük kayıp olur doğruysa :(
önce kına yakarsınız sonra bir birinize girersiniz saldıracak yer bulamayınca
şuan özgür medya adına yayınlar yapan ve reytingleriyle havuz medyasının üç kanalının toplam reytinginin erişemediği bir fox tv gerçeği varken bu tür nifak söylemlerinin olması gayet normal fox tv demek fatih portakal demektir
Portakalsız Fox tv Fox tv değildir
fatih Portakal Adamdır!
24 Haziran diktanın sonu olacağından rahat bir nefes alabilir.
geç bile kalındı..
Fox u saate bakmak için açarız o zaman.
mış mış .....
bumu gündemi sarsan iddia. bunun eti ne budu ne olacak.güldürme bizi mynet
pkk kanallarında yeri hazır
fox olmaz başkası olur fatih portakal nerde milyonlar orda
defol git yeter bu kadar ortaliğı karistirdigin
mynet işine gelmeyen yorumu yayınlamıyon.hayırdııır
Fatih veya ismail ikisinden biri Fox tv den ayrılsın sittin sene fox tv yi asla izlemem ve kanalı uydu cihazından silerim
Gündeminde çok umrunda :)
vekil olacak akp den
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