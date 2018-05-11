HABER

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 20:14 | Son Güncelleme

FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminde cumhurbaşkanlığı adaylarının hepsini davet ettiklerini ve her çarşamba bültenin ardından konuk edeceklerini açıkladı. Portakal, Erdoğan'ı özellikle vurguladı.

Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminde cumhurbaşkanı adaylarının hepsini FOX TV'ye davet ettiklerini ve her çarşamba konuk edeceklerini açıkladı.

Portakal 'Ancak soruları önceden vermek yok, istemesinler. 2 saat boyunca sorularımızı soracağız ve yanıt alabilirsek alacağız' dedi.

Meral Akşener'in son hali Portakal'ın dikkatinden kaçmadıMeral Akşener'in son hali Portakal'ın dikkatinden kaçmadı
KKTC’de 175 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı!KKTC’de 175 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı!
Büyük skandal! Bira şişesine 'La İlahe İllallah' yazdılarBüyük skandal! Bira şişesine 'La İlahe İllallah' yazdılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fatih portakal seçim 2018 erken seçim 24 haziran 24 haziran erken seçimi

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

24 Haziran seçimleri için dikkat çeken anket!

24 Haziran seçimleri için dikkat çeken anket!

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Arkadaşı onu bu halde görünce hemen kameraya sarıldı!

Arkadaşı onu bu halde görünce hemen kameraya sarıldı!

Okuyucu Yorumları 5 yorum
portakal orda kal cok zıplıyorsun
gözü yemez
Hesap sormazsam namerdim diyen zurriyetsize olan öfke AKŞENER'i cumhurbaşkanı yapacak... MİLLET ittifakını cukka çamur ifakına karşı galip getirecek diktatörlük kaos kutuplaşma kavgadan beslenen hırsızlara TÜRK milleti TAMAM diyecek!..
bir chp seçmeni olarak, Sayın Erdoğan konuk olsun oyumu söz AKP’ye vericem... TAMAM....
Hesap sormazsam namerdim diyen zurriyetsize olan öfke AKŞENER'i cumhurbaşkanı yapacak... MİLLET ittifakını cukka çamur ifakına karşı galip getirecek diktatörlük kaos kutuplaşma kavgadan beslenen hırsızlara TÜRK milleti TAMAM diyecek!.......
Diğer Haberler
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'de 175 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'de 175 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı!

Sivas'ta yakalanan fuhuş çetesinin şifresi: Fayans

Sivas'ta yakalanan fuhuş çetesinin şifresi: Fayans

Zaman gazetesi davasında karar verildi! Ali Bulaç tahliye edildi

Zaman gazetesi davasında karar verildi! Ali Bulaç tahliye edildi

Meteoroloji saat verdi! İstanbullulara sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji saat verdi! İstanbullulara sağanak yağış uyarısı

TSK, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın bilançosunu açıkladı

TSK, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın bilançosunu açıkladı

Fatih Portakal, Meral Akşener'in mitinginin yayınlanmamasına tepki gösterdi

Fatih Portakal, Meral Akşener'in mitinginin yayınlanmamasına tepki gösterdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.