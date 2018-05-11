Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti

Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminde cumhurbaşkanı adaylarının hepsini FOX TV'ye davet ettiklerini ve her çarşamba konuk edeceklerini açıkladı.
Portakal 'Ancak soruları önceden vermek yok, istemesinler. 2 saat boyunca sorularımızı soracağız ve yanıt alabilirsek alacağız' dedi.
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