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Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 14:25 | Son Güncelleme

Fox TV haber spikeri Fatih Portakal, sosyal medya hesabı Twitter'dan çok konuşulacak bir tweet attı. Portakal, "Siyasetten az buçuk çözdüğüm Erdoğan, “Bir kadından çekindiler” dedirtmez. İyi Parti seçime girer diye düşünüyorum. Aksi durum siyasi bir risk taşır. Kürt oylarından sonra muhafazakar kadın oyları ve genç nesil kadın oyları da etkilenebilir." diye yazdı

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum!

Ünlü spiker Fatih Portakal 24 Haziran seçimi ile ilgili yorum yaptı. Portakal, Erdoğan'ın Meral Akşener'in seçimlere girmesine izin vereceğini iddia etti.

Portakal, cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz için ise şunları yazdı:

'HELE BİR LİDERİNİ BEKLESEYDİ'

"CHP'li vekil Öztürk Yılmaz hele bir liderini bekleseydi! Eğer olmazsa demesi ise emrivaki cümlesi gibi. Bir de tecrübemden edinimim bir makama talip olmak yerine çoğunluk tarafından aday gösterilmek daha etkili oluyor. Nafile bir açıklama ne yazık ki.."

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Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçim sonuçları fatih portakal

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
sizden korkan sizden beter olsun. daha ne diyeyim sana Mortakal
kim bu adam yav ahmet hakan gitti bu geldi bu kimki siyasete ayar vermeye çalışıyo bunuda kim dinliyosa porkatal
iyi de meral abi kadınmı ki? bildiğin cevval bir erkek
%1 oyu var mı bilmem ama belki mhp'den oy çalar ümidiyle medya bu kadını çok şişiriyor. yine her seçimde olduğu gibi şişirdikleri ellerinde patlayacak. eti ne, budu ne
abicim kim izin verecek iyi partinin seçime girmesine, kanunlar değil mi?
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