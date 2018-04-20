Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum!

Ünlü spiker Fatih Portakal 24 Haziran seçimi ile ilgili yorum yaptı. Portakal, Erdoğan'ın Meral Akşener'in seçimlere girmesine izin vereceğini iddia etti.

Portakal, cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz için ise şunları yazdı:

'HELE BİR LİDERİNİ BEKLESEYDİ'

"CHP'li vekil Öztürk Yılmaz hele bir liderini bekleseydi! Eğer olmazsa demesi ise emrivaki cümlesi gibi. Bir de tecrübemden edinimim bir makama talip olmak yerine çoğunluk tarafından aday gösterilmek daha etkili oluyor. Nafile bir açıklama ne yazık ki.."