Fatih Portakal'dan çok sert sözler: Sıktığım o eli geri alıyorum!

FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal İzmir Atatürk Lisesi'nde mezuniyet töreninde meydana gelen gerginlik sonrası okul Müdürü Selahattin Demirhan'a çok sert sözler söyledi. İşte Fatih Portakal'ın o sözleri:

"BENİM DE MEZUN OLDUĞUM LİSE"



"130 yıllık benim de mezun olduğum bir liseden bahsediyorum. İzmir Atatürk Lisesi. Adını Atatürk'ten almış 130 yıllık bir lise. Fikri, vicdanı, aklı hür insanlar yetiştirir bu lise, öyle bir lisedir. Orada bir mezuniyet töreni vardı. Mezuniyet töreninde çocuklar keplerini attılar. Coşkuyla 10. Yıl Marşı ve İzmir Marşı'nı söylediler. Daha sonra müdür çıktı. Beyefendi Selamettin Demirhan. Ben dedi siyasi içerikli bu marşları söylettirmem. Ardından çocukalara sadece marşı söylebilirsiniz dedi. Daha sonra çocuklar 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diye bağırdılar. 'Böyle slogan attırmam' dedi.

"MALESEF BU KİŞİNİN ELİNİ SIKTIM"



Sayın Müdür Selahattin Demirhan ile 2 hafta önce birlikteydim. Okulunuzda bir etkinlik vardı. Ve ben malesef elini sıktım bu kişinin. Bu eğitimcinin elini sıktım. Eğer böyle davranacağını bilseydim o eli sıkmazdım. Ve şimdi de o eli geri alıyorum. Hocam kusura bakmayınız İzmir Atatürk Lise'li olmak bir farklılıktır, bir ayrıcalıktır.

"MECLİS BAŞKANI BİLE AYNI NOKTAYA GELDİ"



Bakın Meclis Başkanı bile sonunda aynı noktaya geldi. 'Ben cumhuriyetçiyim' dedi. 'Cumhuriyet'in ilkerlerinden vazgeçemem' dedi. Sizi de aynı noktaya davet ediyorum. Bunlar siyasi slogan ya da marşlar değil. Bunlar bizim özümüz. Lütfen çocuklardan özür dilemenizi de bekliyorum."

