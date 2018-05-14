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Fatih Portakal'dan çok sert sözler: Sıktığım o eli geri alıyorum!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 20:18 | Son Güncelleme

FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal, İzmir Atatürk Lisesi'nde mezuniyet töreninde yaşanan olaya değinerek okul müdürüne çok sert sözlerle seslendi. Kendisinin de İzmir Atatürk Lisesi mezunu olduğunu belirten Fatih Portakal, 'Sayın Müdür Selahattin Demirhan ile 2 hafta önce birlikteydim. Okulunuzda bir etkinlik vardı. Ve ben malesef elini sıktım bu kişinin. Bu eğitimcinin elini sıktım. Eğer böyle davranacağını bilseydim o eli sıkmazdım. Ve şimdi de o eli geri alıyorum.' dedi.

FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal İzmir Atatürk Lisesi'nde mezuniyet töreninde meydana gelen gerginlik sonrası okul Müdürü Selahattin Demirhan'a çok sert sözler söyledi. İşte Fatih Portakal'ın o sözleri:

"BENİM DE MEZUN OLDUĞUM LİSE"

"130 yıllık benim de mezun olduğum bir liseden bahsediyorum. İzmir Atatürk Lisesi. Adını Atatürk'ten almış 130 yıllık bir lise. Fikri, vicdanı, aklı hür insanlar yetiştirir bu lise, öyle bir lisedir. Orada bir mezuniyet töreni vardı. Mezuniyet töreninde çocuklar keplerini attılar. Coşkuyla 10. Yıl Marşı ve İzmir Marşı'nı söylediler. Daha sonra müdür çıktı. Beyefendi Selamettin Demirhan. Ben dedi siyasi içerikli bu marşları söylettirmem. Ardından çocukalara sadece marşı söylebilirsiniz dedi. Daha sonra çocuklar 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diye bağırdılar. 'Böyle slogan attırmam' dedi.

"MALESEF BU KİŞİNİN ELİNİ SIKTIM"

Sayın Müdür Selahattin Demirhan ile 2 hafta önce birlikteydim. Okulunuzda bir etkinlik vardı. Ve ben malesef elini sıktım bu kişinin. Bu eğitimcinin elini sıktım. Eğer böyle davranacağını bilseydim o eli sıkmazdım. Ve şimdi de o eli geri alıyorum. Hocam kusura bakmayınız İzmir Atatürk Lise'li olmak bir farklılıktır, bir ayrıcalıktır.

"MECLİS BAŞKANI BİLE AYNI NOKTAYA GELDİ"

Bakın Meclis Başkanı bile sonunda aynı noktaya geldi. 'Ben cumhuriyetçiyim' dedi. 'Cumhuriyet'in ilkerlerinden vazgeçemem' dedi. Sizi de aynı noktaya davet ediyorum. Bunlar siyasi slogan ya da marşlar değil. Bunlar bizim özümüz. Lütfen çocuklardan özür dilemenizi de bekliyorum."

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
showmen oldun iyice
M.kemal ATATÜRK ten korkan eğitimcilier.. ATATÜRK siyasi değil siyayet üstündür ., ve bizler onun askeri olmaktan gurur duyarız
Senin Mustafa Kemal'e ne alaka olabilir yeter artık bazı değerlerin arkasına saklanıp yaptığınız çirkeflikler çakma kabadayı seni ona buna rajon kesmekle kendini bişey sandın ama elbet sana da rajon kesen biri çıkar.Mustaga Kemal'i artık rahat bırakın toplumu kutuplaştırnak için gösteriş yapmayın
Adamsın fatih Başkan
Adamsın PORTAKAL
bir İzmir’li olarak tekrar gurur duydum, şehrimin öğrenci gençleriyle ve sizinle sayın Fatih Portakal..
adam haklı slogan tabii ...
Portakal Mustafa Kemal sana mı kaldı senin hakikatte Mustafa Kemal'e ne alakam olabilir şov yapmayı bırak...Sizin yüzünüzden Mustafa Kemal ve değerlerinin arkasına saklanıp yaptığınız şovlar ve yediğiniz halatlar yüzünden millet Mustafa Kemal'e soğudu yeter artık milleti kutuplaştırdığınız. Mustafa Kemal'i den mi temsil ediyorsun portakal şov yama yama şov yapma Mustafa Kemal mezarından kalksa önce sizin gibilerin hakkından gelir
çoktaaaa tınnnnn
Müdürü tebrik ederim doğru olanı yapmış. Orası bir lise siyasete alet olamaz, portakalıda bu dar ve sığ vizyonundan dolayı kınıyorum
sen kmsin ki sıksan ne sıkmasan ne israil ve abd uşağı
bu gereksiz adamın niye her cümlesi haber oluyor yeter bıktım her açtığımda bu vatan hayini pkk destekcisini görmekten
Mustafa Kemal’in Askerleriyiz sloganı maalesef artık siyasi bir slogana dönüştü Oysaki bu slogan içinde siyasetin olmadığı tüm yurttaşların Biz hepimiz gerektiğinde bu vatan için ölürüz askeriz denekti şuan bir kesim siyasete Atayı alet ediyor
Atatürkü kalbimizden, aklımızdan silemeyeceksiniz. Onun açtığı yolda gösterdiği hedefe durmadan azimle yürüyeceğiz. Çağdaş, gelişmiş Türkiye için Türk gençleri olarak canımız pahasına mücadele edeceğiz. Atatürk siyasal bir simge değildir. Onuncu yıl ve İzmir marşından sadece Yunan ve emperyalist güçlerin tohumları rahatsız olur. Siyasal islamcılık da bunların ürünüdür. Bu ülke kolay kazanılmadı. Din riyakarlığı, rantlar ve kişisel çıkarlar uğruna harcanamaz. Müslümanlık üzerinden oynuyorsunuz ya gerçek Müslüman olsanız elinizde Kuranı Kerimlerle miting yapmazsınız. YETER ARTIK YETER T A M A M
sikmasan sikma biz sikariz reis icin hersey mubah rektor ne yapsin ekmegindenmi olsun
yaaavvvv arkadaş yeter artık yaaaa çok saçmalamaya başladın
Maalesef okulların birçoğu bu gibi kafalarla yönetiliyor.Çok şükür ki gençler uymuyor bu yalakalara.
TÜRKİYE KUTUPLASIYO EGERKI TURKİYEDE BI 30 YIL DAHA AYNI KAFADA GIDER ATATÜRK LAİK CUMHURIYET DUZENINI YOK SAYILIRSA TURKIYE 30 YIL İÇİNDE İÇTE COK BUYUK KAOSA GIDER TÜRKİYE MÜSLÜMAN BİR ÜLKE BENDE MÜSLÜMANIM MÜSLÜMANLIK DEMEK HER SIKISTIGINDA DİNİMİZİ ÖNE SURUP KENARA CEKILMEK DEGILDIR.ORTA DOGUYA FİLİŞTINE BAKIN KUTUPLASMA DEVAM EDERSE SONUMUZ ORTA DOGU FİLİŞTIN OLUR 80 MİLYON TEK VUCUT OLMALI OLMAZSADA SONUCLARINI 30 YIL SONRA GORURUZ
şimdi o eli geri aldin ya !!!! Acaba o mudur kaç gün yemek yemiyecek
emir eri onlar
Bu akp liler Türk milliyetçisi o la maz. Nokta.
He canim he anca gidersin yolun uzun
Suskunluğum Asaletimdendir Her Lafa Verecek Cevabım Var Lakin Bir Lafa Bakarım Lafmı Diye, Birde Söyleyene Bakarım Adammı Diye !Mevlana
Tabi İzmiri hele Atatürk liseli olmak ayrıcalık mış, Gerizekalı seni diğer liseler Atatürk düşmanı mı. Tutturmussunuz bir Atatürk, Başka icraatınız yok, Varsa da BİRA FESTİVALİ, başka neyiniz var gavurlar. Atatürkü biz sizden daha çok seviyoruz. Atatürk sizin babanız değil. Hepimizin yaşadığı ülkenin kurucusu. İstiklal marşını söylemeyen vatan hainleri, Siyasi içerikli İzmir marşı resmi marş değildir. İşiniz gücünüz fırıldak, yaygara. Boşuna yirtinmayin. Millet yutmuyor artık. Gavurlar sizi. Müslüman şair Mehmet Akif in eseri olan resmi marşı söylemek zorunuza gidiyor. İzmirmarşiYahudi bestesi
Wshington portakalı
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