Feridun Düzağaç, Bozcaada'nın çavuş üzümünü tanıttı

Bozcaada İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile S.S. Bozcaada Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 2018 Troya Yılı nedeniyle, 'Bozcaada Bağbozumu Etkinlikleri' projesi kapsamında, çavuş üzümü pazarını genişletmek için bağ bozumu turları düzenliyor. Bozcaada Kaymakamlığı'nın da destek verdiği proje kapsamında, "Tak sepeti koluna, haydi bağ bozumuna", "Bağda izin olsun, üzüm yemeye yüzün olsun" sloganlarıyla her gün bağ bozumu turları gerçekleştiriliyor. Ücretli turlarda katılımcılar rengârenk römorklarla bağlara gidiyor. Katılımcılar, hediye edilen Bozcaada temalı sepet, önlük ve şapka ile üzüm toplarken, Ada'nın üzümleri ve bağları hakkında bilgilendiriliyor. Kampanyadan elde edilen gelir de bağcılara aktarılıyor.

Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesi ile ismi özdeşleşen şarkıcı Feridun Düzağaç, Ada'da yetişen çavuş üzümü üretimini desteklemek için gerçekleştirilen bağ bozumu turuna katıldı. Sanatçı, römork üstünde tüm Ada halkını ve misafirlerini selamlayarak, çavuş üzümüne sahip çıkılması gerektiğine vurgu yaptı.

Projede geniş kitlelere ulaşılması için Bozcaada ile ismi özdeşleşmiş olan oyuncu Ata Demirer ve şarkıcı Feridun Düzağaç gibi ünlüler de kampanyaya destek veriyor. Dün, ilk bağ bozumu turuna katılan Feridun Düzağaç; Kaymakam Mustafa Akın, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Öz ve turistlerle birlikte Rum asıllı Bozcaadalı bağcı Diyojen Izvinko'nun bağında üzüm topladı.

Sanatçı Feridun Düzağaç, römorkla giderken Ada merkezindeki halkı selamladı. Römorkun üstünde Çınaraltı'nda ise çavuş üzümü ve proje hakkında turistlere bilgi veren Düzağaç, zor şartlar altında bağcılığı yaşatan Diyojen Izvinko'yu alkışlattı. Feridun Düzağaç, şöyle dedi:

"Çok iyi niyetli, çok üzerinde düşünülmüş bir kampanya. Aslında turizm ve tarımın birbirini iten değerler olduğunu düşünülür. Oysa burada her ikisinin birbirini destekleyerek gelişimine katkıda bulunmasını amaçlanıyor. Çavuş üzümünün şöhreti bütün Türkiye'de biliniyor ama motivasyonların biraz turizme kaydığı bir ortamda biraz ihmal edildiğini gözlemlemiş bulunuyoruz. Bozcaada çok öncesinde çavuş üzümü ile anılırmış, şimdi turizmi ile anılıyor. Ama aslolan birbirini gölgelemeden, birbirine alan yaratarak gelişmesi. Bu aşamada fikreden, emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu projeyi hayata geçiren Kaymakam Bey'in görev süresi ile sınırlı kalmaması, yerleşik geleneksel olmasını temenni ediyorum. Tüm üreticilerimize, tüm Adamıza hayırlı olsun."