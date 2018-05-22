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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iade belgeleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 11:28 | Son Güncelleme

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, teröristbaşı Fetullah Gülen’in ABD’den usulüne uygun olarak istenmediğini iddia ederken, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın farklı tarihlerdeki yazıları ile ABD’den Gülen’in iadesinin istendiğine ilişkin belgeler ortaya çıktı.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Gülen’in ABD’den usulüne uygun şekilde istenmediğini iddia ederken ”Madem usulüne göre istiyorsunuz, bana bunun belgelerini gösterin” demişti. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise “İade talebi ve ekleri ile tüm evrakın tercümesi Adalet Bakanlığındadır. İnce, Adalet Bakanlığına gidip bizzat bu belgeleri inceleyebilirsiniz veya vekillerinize incelettirebilirsiniz” açıklaması yapmıştı.

Adalet Bakanlığı tarafından Gülen'in iadesine ilişkin olarak ABD'ye gönderilen yazıların örnekleri ve Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı tarafından iade evraklarının teslim alındığına ilişkin resmi yazılar ortaya çıktı. Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından 19 Temmuz 2016 tarihinde ABD Adalet Bakanlığı Suç Bölümü Uluslararası İlişkiler Birimine yazılan yazıda Fetullah Gülen’in geçici olarak tutuklanması talep ediliyor.

Muharrem İnce, ABD’ye gönderilen belgelerin tercümesinin yapılmadığını iddia ederken, Adalet Bakanlığının gönderdiği yazılarda Türkçe'nin yanında İngilizce tercümelerinde olduğu ortaya çıktı.

ABD’LİLER "TESLİM ALDIK" DEDİ

Dışişleri Bakanlığı tarafından 25 Temmuz 2017 tarihinde Adalet Bakanlığından yazılan yazıda “Fetullah Gülen'in iade evrakı Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığına 23 Temmuz 2017 tarihinde iletilmiş olup dosyaların teslim alındığına dair tutanak Washington Büyükelçiliğimizden alınmakta ilişikte takdim kılınmaktadır” deniliyor.

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İHA


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Anahtar Kelimeler:
Fetullah Gülen muharrem ince ABD

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Okuyucu Yorumları 89 yorum
Amerikalılar zaten niye seni arasın ki sen kimsin ince?
@osman_fb_1907 Sahibini iyi takip ediyorsun.
hadi Muharrem açıklama yap seni cep telefonundan arayan Amerikalı yı bir ara bakalım yalnız dikkat et çok yazmasin ödemeli at :)25 Haziran'da bir hiç olacaksın
ince sallamış gene
:))))))))))))))))))))))))))))))))))))) komedi ya!!! Resmi belge aga resmi belge!!!!!! kiminle yazıştınız yav? milleti artık salak yerine koymayın! Washington diye yazılır yahu! :)))))))
Gel bakalım muaarrem belgeler gercek mi degil mi soyle bize. amerikalılarada sor ama
bunların hayatı yalan dolan. partisine başkanlığa layık görülmeyen bir zatı ülkenin başına layık gören zihniyete cehalet halk partisi denir
Buda kapak olsun :)
adamda incede zaten istenmedi iadesi demiyor usülüne uygun istenmedi diyor
ingilizcesini de bir göreydik iyiydi acaba doğrumu çevrilmiş:)
bozdağ o kadar övgüler dizen adam nasıl isteyecek. man adasında inkar ettiniz.
muarrem ince amerikalılarla başka şeyler görüşmüştür
muharremde kemal gibi herşeyi yanlış biliyor
ingilizce değil ama bunlar
helal olsun muharrem akıllı adamsın dostum bugune kadar dedigim dedik olanlar bugun kendilerini kurtarmanın peşine düşüp belge gösteriyorlar... şu tosun için araştırma önergesi vermişlerdi onunda akp ki millet vekilleri sayesinde araştırma yapılmasın demişlerdi şunuda bi halka anlat sayın ince..
ya bu hükümet bunları korumaktan başka hiçbir halt etmiyorki yazıklar olsun
SAYIN İNCE...İSTENMEDİ DEMİYOR..USULÜNE UYGUN DOSYA TANZİMİ YOK DİYOR...
Bu kadar evrak duzmecemidir Muharrem İnce sanki sen Cumhurbaşkanı olsan sana al feto yumu diyecekler oy almak için yalan dolan iddiaları ortaya atmayin idda demek yalan demektir.
MİLLETİN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKA BAKA YALAN SÖYLEYEN BİR ADAY
eee sonuç evrak ulaşıyor 2 yıldır cevap mi yok
adam sen ortalıga kukla gibi sürdü sen kalk devletin işlerine burnuna sok
Sn. Muharrem Ince ne gerek var bu şekilde yalanlar söylemeye? henüz adaysınız hak sizi kabul eder mı? basa gelince neler olur kim bilir... yok Amerika'dan aradılar yok istemediler vs vs vs... CHP her secimde komedi programı gibisiniz..
NEDEN KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILMAMIŞ BU ADAM VE DİĞER TAKIM ARKADAŞLARI HAKKINDA
Her zaman ki chp ve her zaman ki gibi çamur at izi kalsın ideolojisi
Muharrem İNCE iyi bir insan, iyi bir cumhurbaşkanı adayı olabilir ama... arkasındaki insanlar tehlikeli, kurmayları ise İNCE'yi milletin huzurunda yalancı durumuna düşürüyorlar.
Muharrem beyi kim böyle yanlış yönlendirip zor duruma düşürüyor vahim bir olay.
böyle bir yazıyı her devlet yazar.bizimkiler ona buna eyyy diye bağırır.van mınıt çeker.ama öbür taraftan gemilerle ihracat yapar,
Sahtekar bunlar sahtekar.Ne devlet yonetmeyi biliyorlar ne de uluslararası ilişkileri. Dünyanın hala osmanlı imp.oldugu dönemde zannediyorlar.İşleri güçleri daha fazla dünyalıklarını arttırma ugraşı.
bu ne la 2 tane kağıtla mı hiçbir suçunu ortaya dökmeden delilleri kanıtlamadan istediniz? Böyle belge mi olur? Bir sürü dosya sunmanız ve delillerle istemeniz gerekiyor siz bunu yapmamışsınız ki teröristi geri verin diye yazı yazmışsınız resmen. Muharrem İnce burada haklı çıktı kusura bakmasın kimse.
vaşington yazan bir dışişleri bakanlığına sahibiz, torpilli adamlarla bukadar yazılır işte
birisi bana gecici olarak tutuklanmasi talep edilmistirdeki gecici nin anlamini aciklarmi
Arkadaş sana her türlü kötülüğü yapan her türlü seni yıkmaya çalışan ABD'nin Gülen'i Türkiye'ye verme ihtimali Fenerbahçe'nin 2011 şampiyonluk kupasını Trabzonspor'a vermesi ihtimali gibi çok düşük ihtimal sende ABD ye sırtını dönerek tepkini göstersene ilişkini kes sene bizde samimiyetine inanalım
ya bunlar varken düşmana gerek yok. hükümet hem içerde hem dışarda türkiye düşmanları ile uğraşıyor
Liderinin yolundan gidiyor. Yalandan kim ölüş ki. Çamur at izi kalsın. Sen Cumhurbaşkanımız karşısında çok İnce sin. Adam yamultup kırıverirler. Dikkat et.
Resmi belgeye bak sen hele.... Pazarcılar gibi Washington yerine vaşington yazmışlar.Acaba uluslar arası yazışmalarda da Michael yerine de Maykıl mı yazıyorlar ki.
belgelerde ingilizce tercüme yok yalan söylüyor akpliler bakın evrakın ekler kısmında o evrakla ilgili herşey yer alır orada tercüme yok 4 adet ek var ama tercüme yok inanmayan ak çomarlar eklere bakın sol at köşede ekler diye yazıyor orada tercüme yok kısacası karamolluoğlu haklı çıktı akp'nin %75 fetocu
@heneme Hasedinizden çatlayacaksınız.
Hasetinizden çatlayacaksınız.
Şu reisinizin 4yıllik diplomasınida bir yayinlasaniza be hani var diyordunuz...
Muharrem İnce bir çıktı pir çıktı. Üç günde 10 çam devirdi. Tecrübesizlik böyle bir şey işte.
chp : neden belgeler ingilizce değil? cehalet partisi. zuhaha
ince ince geliyor hazır olub
Şimdi iddia sahibi bir sıfır mağlup. Aslında asıl iddia sahibi cezalandırılmalı. İnce'de iddiaları teyit etmeden piyonga kazanmış gibi ortaya atmasıdır. Bir sıfır mağlup
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