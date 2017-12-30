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'FETÖ'cüyüm diyerek teslim olan Yüzbaşı Burak Akın ile ilgili şok iddia

GÜNCEL HABERLERİ | 30.12.2017 07:28 | Son Güncelleme 7 saat önce

15 Temmuz gecesi darbeci askerlere direndiği gerekçesiyle kahraman ilan edilip ve madalya ile ödüllendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma müdürü Yüzbaşı Burak Akın, “Ben FETÖ üyesiyim” diyerek teslim olmuştu. Bugün yüzbaşı ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Yüzbaşı Burak Akın’ın, hakkındaki soruşturmadan haberdar olduğu ve itirafçı olup ceza almaktan kurtulmaya çalıştığı ileri sürüldü.

'FETÖ'cüyüm diyerek teslim olan Yüzbaşı Burak Akın ile ilgili şok iddia

Darbe girişimi sırasında Orgeneral Salih Zeki Çolak'ı korumak isterken vurulan Yüzbaşı Burak Akın ile ilgili şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Akın'ın, hakkında gizli soruşturma yürütüldüğünü öğrenince itirafçı olmak istiyorum" dediği öne sürüldü.

KAHRAMAN İLAN EDİLİP MADALYA İLE ÖDÜLLENDİRİLMİŞTİ

15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı'ndaki unutulmaz görüntülerden biri de dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın yaka paça derdest edilmesi olmuştu. O kritik gecede Orgeneral Çolak'ın koruma müdürlüğünü, Özel Kuvvetler mensubu Yüzbaşı Burak Akın yapmıştı. Genelkurmay Karargâhı'na gelen Orgeneral Çolak darbeciler tarafından derdest edilmiş, bunu gören Yüzbaşı Akın da güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde cuntacı Yarbay Halit Kazancı tarafından bacağından vurularak yaralanmıştı. Orgeneral Çolak'ı kurtarmak isterken vurulan Yüzbaşı Burak Akın, daha sonra kahraman ilan edilerek madalya ile ödüllendirilmişti.

ANKESÖR SORUŞTURMASINA TAKILMIŞ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar başta olmak üzere birçok üst düzey komutanın özel kalem müdürleri, emir subayları ve koruma müdürlerinin FETÖ'cü çıkması dikkat çekmişti. Orgeneral Yaşar Güler de Kara Kuvvetleri Komutanı olunca ekibinde revizyona giderek Yüzbaşı Akın'ı yanından uzaklaştırdı.

Kahraman ilan edilmişti, FETÖ'cüyüm diye teslim oldu! Sorgusunda önemli bilgiler verdi

FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin çalışmalar devam ederken, örgütün yeni iletişim metodu olan ankesörlü ve kontörlü telefonlardan irtibat kurduğu öğrenildi. Savcılık talimatıyla üst düzey komutanların yakınındaki koruma müdürleri ve özel kalem müdürleri başta olmak üzere yeniden incelemeye alındı. Ve 15 Temmuz gecesi ayağından vurulan ve madalya verilen Yüzbaşı Burak Akın'ın da örgütle irtibatlı olduğu iddia edildi.

YAKALANACAĞINI ANLAYINCA TESLİM OLMUŞ

Savcılık büyük bir gizlilikle soruşturmayı yürütürken, Yüzbaşı Burak Akın'ın ise bir şekilde bu soruşturmadan haberdar olduğu ileri sürüldü. İddiaya göre, gözaltına alınma endişesiyle harekete geçen Yüzbaşı Akın, hemen komutanının yanına giderek, "Komutanım FETÖ konusunda sakladığım bir şeyler var" itirafında bulundu. Durumun ciddiyetini anlayan komutanı da Akın'ı savcılığa yönlendirdi. Yüzbaşı Burak Akın da Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek itirafçı oldu. Yüzbaşı Akın'ın 'itirafçı' olarak tutuklanmaktan kurtulmaya çalıştığı öne sürüldü.

En üst düzey itiraf! Kahraman ilan edilmişti...

Yüzbaşı Burak Akın'ın 17-18 defa ankesörlü telefondan örgütle irtibat kurduğu iddia edildi. Akın'ın devam eden sorgusunda, FETÖ imamlarının isimlerini verdiği de öne sürüldü. (Sabah)

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
FETÖCÜLER 1985 YILINDAN ITIBAREN BUNLAR ASKERI LISELERE, ÇALINAN SORULARIN SERVIS EDILDIGI AKYAZILI DERSHANELERI ILE ASKERI OKULLARA GIRMEYE BASLADILAR. BU TARIHTEN ITIBAREN DE GIZLI GIZLI, OZELIKLEDE BUYUKSEHIRLERIN FAKIR SEMTLERDEKI ZEKI COCUKLARI, UNIVERSITELILERIN KALDIKLARI EVLERDE ORGUTE KAZANDIRILDI. 90 LARA GELINDIGINDE BASTA GATA LAR OLMAK UZERE HERYER ELE GECIRILMEYE BASLANDI. BUGUN ATILANLARIN 10 MISLI, 100 MISLI GIZLENMIS SEKILDE HALA ORDUDADIR.
Fetö ile mücadelede eger 1980 lere gidilmezse sonuc tam olarak alinmaz. 1980 lerde Fetö ye EMNIYET GENEL MUDURLUGU nu TESLIM EDILMESI KARARINI KIM ALDI. 1985 TE POLIS KOLEJLERI ACTIRIP TUM BU OKULLARA FETOCU OKUL MUDURLERINI, ISKENCECI  KOMISER YARDIMCILARINI, OGRETMENLERI KIM BULDU. 1984 TE UNIVERSITELERDEN MEZUN FETOCULERI 1985 TE POLIS AKADEMESI SON SINIFA ALIP 1986 TA MEZUN OLUP, POLIS KOLEJLERINE, AKADEMISINE VE OKULLARINA KIM ALDIRDI?
fetöcü ne demektir.fetöcü tarikatçılık demektir dolayısıyla fetöyle mucadele edilemez heleki akepe asla edemez adamların kendisi din bezirganı bir kere.o yuzden boşuna haber yapmayın
Bunların alayını sorguya almak lazım ,daha bunların içinde kim bilir kaç tane daha VATAN haini var.
şimdiye kadar yuzbinlerce insanı tespit edip soruşturma başlattılar bunu bulamadılar mi ikiyüzlülükten başka birşey değil bu adam kahraman buna dokunmayın dediler sadece...
Bu Ülke çok tuhaf
Fetullahın has adamı olup yalakalık yapan nice bukalemunlar var dışarıda....ama şu ve ya bu şekilde ismi bulaşan nice suçsuz ya içeride....ya da işinden olup ailesi dağıldı....
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