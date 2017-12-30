'FETÖ'cüyüm diyerek teslim olan Yüzbaşı Burak Akın ile ilgili şok iddia

Darbe girişimi sırasında Orgeneral Salih Zeki Çolak'ı korumak isterken vurulan Yüzbaşı Burak Akın ile ilgili şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Akın'ın, hakkında gizli soruşturma yürütüldüğünü öğrenince itirafçı olmak istiyorum" dediği öne sürüldü.

KAHRAMAN İLAN EDİLİP MADALYA İLE ÖDÜLLENDİRİLMİŞTİ

15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı'ndaki unutulmaz görüntülerden biri de dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın yaka paça derdest edilmesi olmuştu. O kritik gecede Orgeneral Çolak'ın koruma müdürlüğünü, Özel Kuvvetler mensubu Yüzbaşı Burak Akın yapmıştı. Genelkurmay Karargâhı'na gelen Orgeneral Çolak darbeciler tarafından derdest edilmiş, bunu gören Yüzbaşı Akın da güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde cuntacı Yarbay Halit Kazancı tarafından bacağından vurularak yaralanmıştı. Orgeneral Çolak'ı kurtarmak isterken vurulan Yüzbaşı Burak Akın, daha sonra kahraman ilan edilerek madalya ile ödüllendirilmişti.

ANKESÖR SORUŞTURMASINA TAKILMIŞ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar başta olmak üzere birçok üst düzey komutanın özel kalem müdürleri, emir subayları ve koruma müdürlerinin FETÖ'cü çıkması dikkat çekmişti. Orgeneral Yaşar Güler de Kara Kuvvetleri Komutanı olunca ekibinde revizyona giderek Yüzbaşı Akın'ı yanından uzaklaştırdı.