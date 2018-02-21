TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik haklarında dava açılan 20 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 11'i tutuklu 20 sanık ile avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklardan Selçuk Dal savunmasında örgütle ilgisinin bulunmadığını öne sürerek, etkin pişmanlık yasasından da yararlanmak istemediğini söyledi.

HTS kayıtlarının bir ankesörlü telefonla iletişim kurulduğunu göstermeyeceğini ileri süren Dal, suçlamaları kabul etmedi.

Tutuklu sanık İbrahim Aktaş ise FETÖ ile uzaktan yakından ilgisinin olmadığını öne sürdü.

Okul yıllarından bu yana kendi başarısıyla bir yerlere geldiğini ileri süren Aktaş, "İddianamede hakkımda geçen suçlamaları reddediyorum. Hakkımda sohbetlere katıldığım, himmet verdiğim yönünde beyanda bulunan Mustafa Ç. adlı şahsın ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır. Ben vatanını milletini seven, milliyetçi bir insanım" şeklinde savunma yaptı.

Sanıklardan 10'unun savunmasının alındığı duruşma yarına ertelendi.