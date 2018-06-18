Filipinler'de DEAŞ bağlantılı militanlara operasyon

MANİLA (AA) - Filipinler'de ordu güçlerinin Müslüman nüfusun yoğun olarak yaşadığı Mindanao eyaletinde DEAŞ bağlantılı silahlı militanlara operasyon düzenlediği bildirildi.

Ordu sözcüsü Albay Romeo Brawner, yaptığı açıklamada, Lanao del Sur bölgesi kırsalında kuşatmaya alınan Abu Dar kod adlı Owayda Benito Marohombsar liderliğindeki 40 kişilik militan grubuna havadan ve karadan düzenlenen saldırılarda, aralarında Marohombsar'ın da bulunduğu 5 militanın öldürüldüğünü belirtti.

Öte yandan saldırıların ardından militanlarla güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar çıktığı, yöredeki köylerde yaşayan yüzlerce sivilin bölgeyi terk etmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Marohombsar, geçen yıl DEAŞ bağlantılı militanların, bölgenin başkenti ve en büyük şehri Marawi'de başlattığı ayaklanmaya öncülük edenlerden arasında bulunuyordu. Marohombsar ve adamları, güvenlik güçleri ekim ayında ayaklanmayı bastırmadan önce şehri terk etmişti.

