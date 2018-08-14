FOX Haber'de yaprak dökümü sürüyor! 3 isim görevi bıraktı

T24'ün haberine göre; Disney ile 21. Century Fox şirketlerinin birleşmesi sonucu oluşturulan yeni yapılanma bir taraftan da beraberinde küçülmeyi getirdi.
ANKARA TEMSİLCİSİ DE AYRILMIŞTI!
Kanalda uzun süredir görev yapan editör Gökhan Kayış, muhabir Yüce Kuyucaklıoğlu ve kameraman Ahmet Bolat görevlerini bıraktı.
Fox TV'de birkaç gün önce de Ankara temsilcisi Sedat Bozkurt'un işine son verilmişti.
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