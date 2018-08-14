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FOX Haber'de yaprak dökümü sürüyor! 3 isim görevi bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 10:37 | Son Güncelleme

FOX Tv'de yaprak dökümü sürüyor. Genel Yayın Yönetmenliği'ni Doğan Şentürk'ün, ana spikerliğini de Fatih Portakal'ın üstlendiği FOX Haber'de 3 ayrılık daha yaşandı. Kanalda uzun süredir görev yapan editör Gökhan Kayış, muhabir Yüce Kuyucaklıoğlu ve kameraman Ahmet Bolat'la yollar ayrıldı. Bir kaç gün önce de Ankara temsilcisi Sedat Bozkurt görevinden ayrılmıştı.

FOX Haber'de yaprak dökümü sürüyor! 3 isim görevi bıraktı

T24'ün haberine göre; Disney ile 21. Century Fox şirketlerinin birleşmesi sonucu oluşturulan yeni yapılanma bir taraftan da beraberinde küçülmeyi getirdi.

ANKARA TEMSİLCİSİ DE AYRILMIŞTI!

Kanalda uzun süredir görev yapan editör Gökhan Kayış, muhabir Yüce Kuyucaklıoğlu ve kameraman Ahmet Bolat görevlerini bıraktı.

Fox TV'de birkaç gün önce de Ankara temsilcisi Sedat Bozkurt'un işine son verilmişti.


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fox haber Fox TV Doğan Şentürk gökhan kayış yüce kuyucaklıoğlu ahmet bolat

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
ADAM OLAN BIRAKIR..YEDİĞİ KABI PİSLEYEN ADAMA ADAM DENMEZ....PORTAKAL DENİR..
iyi propaganda yaptı yine bu günlerde. izlemeyin izlettirmeyin
Sizce Neden Acaba?
Amac ne sizde mynet; )
ana haberde irfan degirmenciyi görmek istiyoruz
ülkede iktidarın hatalarını başka bi kanal gösterebilse hiç fox tv izlemem ama napim.. diğer kanallar beni aptal yerine koyduğu icin izleyesim gelmiyor..
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