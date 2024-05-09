İsrail ile ticaret kısıtlaması kaldırıldı mı? Açıklamalar peş peşe geldi, iddia yalanlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, İsrail’in resmi yetkilileri tarafından ortaya atılan ve basın yayın organlarında yer alan “Türkiye, İsrail’e karşı uyguladığı ticaret kısıtlamalarını geri çekti.” iddiasının doğru olmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını durdurması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve Gazze’deki Filistinlilere insani yardımların kesintisiz olarak ulaştırılması şartları sağlanıncaya kadar, İsrail ile ticaretin durdurulması kararı geçerliliğini korumaktadır.

Türkiye, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana, Gazze Şeridi’nde yürüttüğü ve masum Filistin halkına karşı uyguladığı katliama yönelik siyasi ve diplomatik çalışmaları en üst düzeyde gerçekleştirmeye devam etmektedir.

BU VE BENZERİ İDDİALARIN GERÇEKLE HİÇBİR İLGİSİ BULUNMAMAKTADIR"

Uluslararası kamuoyunu manipüle etmek için ortaya atılan bu ve benzeri iddiaların gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır."

İsrail’in resmi yetkilileri tarafından ortaya atılan ve basın yayın organlarında yer alan, “Türkiye, İsrail’e karşı uyguladığı ticaret kısıtlamalarını geri çekti.” iddiası doğru değildir.



İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını durdurması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve… pic.twitter.com/DfeElb6Ryi — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) May 9, 2024

BAKAN BOLAT'TAN AÇIKLAMA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da iddiaları reddetti. Bakan Bolat, "İsrail Dışişleri Bakanı’nın açıklamaları kesinlikle hayal ürünü olup, gerçekle hiç bir ilgisi yoktur" dedi.

X hesabından açıklama yapan Bolat şunları söyledi:

"İsrail ile ticaret konusunda hükümet olarak almış olduğumuz kararın arkasındayız. Bu karar geçerliliğini korumaktadır. İsrail’in Gazzeye yönelik saldırılarının durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve Gazze’deki Filistinli kardeşlerimize yönelik insani yardımların kesintisiz olarak ulaştırılması konusundaki şartlarımız sağlanıncaya kadar, İsrail ile ticaretin durdurulması kararımız yürürlüktedir"

İsrail Dışişleri Bakanı’nın açıklamaları kesinlikle hayal ürünü olup, gerçekle hiç bir ilgisi yoktur. İsrail ile ticaret konusunda hükümet olarak almış olduğumuz kararın arkasındayız. Bu karar geçerliliğini korumaktadır. İsrail’in Gazzeye yönelik saldırılarının durdurulması,… — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) May 9, 2024







