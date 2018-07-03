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Galataport Projesi'nde İstanbul Modern'in eski binası yıkıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 09:27 | Son Güncelleme

KAMUOYUNDA Galataport adıyla binilen Salıpazarı Kruvaziyer limanı projesi sürüyor.

Galataport Projesi'nde İstanbul Modern'in eski binası yıkıldı

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) KAMUOYUNDA Galataport adıyla binilen Salıpazarı Kruvaziyer limanı projesi sürüyor. Yıkılması tepkilere neden olan tarihi yolcu salonunun olduğu bölümde çalışmaların hızlandığı görülürken, projede son olarak bir süre önce taşınan İstanbul Modern Sanat Müzesi'nin bulunduğu 4 Numaralı antrepo da yıkıldı.

Karaköy Rıhtımı’ndan Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü’ne kadar uzanan 1.2 kilometrelik sahil şeridinde çalışmalar 2016 yılı sonunda başlamıştı. Önce limanın Karaköy bölgesinde bulunan tek ve iki katlı yolcu kabul ve pasaport işlemlerinin yapıldığı eski binalar ve antrepoların yıkım işi tamamlanmıştı. Daha önce yenileme ve güçlendirme yapılması planlanan Tarihi Karaköy Ana Yolcu Salonu da yıkılan binalar arasına katılmıştı. 2002 yılında Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından “Korunması gereken kültür varlığı" olarak tescil edilen tarihi binanın yıkılması bazı sivil toplum kuruluşlarının tepkisine neden olmuştu. İnşaatı yapan firma tarafından aslına uygun bir şekilde yeniden yapılacağı açıklanan binadan geriye, yol tarafında bulunan küçük bir kısım ayakta kalmıştı.

İSTANBUL MODERN'İN BULUNDUĞU 4 NOLU ANTREPO YIKILDI

Proje alanında çalışmalar hızla sürerken alan içinde yer alan ve bir süre önce taşınan İstanbul Modern Sanat Müzesi'nin bulunduğu bina da yıkıldı. Tamamen yıkılan antrepodan geriye kalan enkaz parçaları toz kalkmaması nedeniyle ıslatılarak temizleniyor. İstanbul Modern Müzesi 22 Mayıs 2018 tarihinde çalışmalar nedeniyle 14 yıldır bulunduğu 4 No'lu antrepodan Beyoğlu Meşrutiyet Caddesi’ndeki eski Union Française binasına taşınmıştı. İstanbul Modern, 3 yıllık inşa süresinin ardından aynı yerde yeniden yapılan binasına dönecek.

DEV YOLCU GEMİLERİNİ AĞIRLAMASI PLANLANIYOR

Çalışmaların tamamlanmasını ardından yeni inşa edilecek kruvaziyer gemilere yönelik terminal, eskisinin iki katından daha büyük olacak. Terminal yer altına alınacak. Proje tamamlandığında İstanbul limanına 6 binden daha fazla yolcu kapasiteli dev yolcu gemileri yanaşabilecek. Projeyle Tophane Meydanı'nın İstanbul’un en büyük meydanlarından biri olması da planlanıyor.

(FOTOĞRAF)

Galataport Projesi'nde İstanbul Modern'in eski binası yıkıldıGalataport Projesi'nde İstanbul Modern'in eski binası yıkıldıGalataport Projesi'nde İstanbul Modern'in eski binası yıkıldıGalataport Projesi'nde İstanbul Modern'in eski binası yıkıldı

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