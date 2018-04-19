Gaybubet evinde basıldılar!

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan şüpheliler Yasin K. ve Turgut K'nin merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi'ndeki "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde saklandıklarını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, direnmeye çalışan iki şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Evde yapılan aramada Yunus K'nin odasında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in imzasının bulunduğu kol saati ile 20 bin lira ele geçirildi.

KAMU HASTANELERİNDE GÖREVLENDİRİLECEKLERDİ



Yaklaşık 1,5 yıldır aranan zanlıların, ByLock kullandıkları, tıp fakültesi öğrencilerini örgüte kazandırarak, örgütün amaçları doğrultusunda kamu hastanelerinde görevlendirilmelerini sağladıkları iddia edildi. Şüphelilerin, haklarındaki suçlamaları kabul etmediği ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemedikleri öğrenildi.

SAHTE KİMLİKLE EV KİRALAMIŞLAR



Saklandıkları evi başkasının adına düzenlenmiş kimlik bilgileriyle kiraladıkları tespit edilen zanlıların, kaldıkları evde ele geçirilen Gülen imzalı saat ve paradan haberlerinin olmadığını öne sürdükleri belirtildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA