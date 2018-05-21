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Gelibolu Mevlevihanesi’nde 3 bin kişilik iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 02:21 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Gelibolu İlçesi'nde bulunan dünyanın en büyük Mevlevihanesinin bahçesinde verilen iftar yemeğinde, 3 bin kişi oruç açtı.

Gelibolu Mevlevihanesi’nde 3 bin kişilik iftar

Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gelibolu İlçesi'nde bulunan dünyanın en büyük Mevlevihanesinin bahçesinde verilen iftar yemeğinde, 3 bin kişi oruç açtı. Ardından Mevlevihane içerisinde mesneviler okundu, sema gösterisi gerçekleştirildi.
Tasavvuf Vakfı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tasavvuf Topluluğu, Mevlana Öğretisini ve Gelibolu Mevlevihanesini Tanıtma ve Yaşatma Derneği tarafından, Gelibolu Mevlevihanesi’nde bu yıl 10’uncu kez iftar programı düzenlendi. Programa Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Evreşe Belde Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, siyasi parti temsilcileri ve yaklaşık 3 bin vatandaş katıldı.
İftardan önce konuşma yapan Mevlevi üstadı Mustafa Özbağ, 10’uncu kez bu mutluluğu yaşamanın, bu aşkı ve muhabbeti görmenin çok güzel bir duygu olduğunu belirtti. Özbağ, “Allah, ilelebet bu vatanımızda devamlı eylesin, göstersin. Bizden sonra gelecek çocuklarımız da bu mutluluğu, bu tadı, bu hazzı, bu birliği, bu beraberliği, bu şuuru yaşasın inşallah" dedi.
Mevlevihane bahçesinde toplanan vatandaşlar için iftar saatine kadar ney ve enstrümantal ilahi dinletisi gerçekleştirildi. Akşam ezanıyla birlikte oruçlar açıldı ve iftar yapıldı.
İftar ve ikramların ardından Mevlevihane içerisinde devam eden programda, Mesnevi okumaları ve sema gösterisi gerçekleştirildi. Program, dua yapılmasıyla sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Gelibolu Mevlevihanesi’nde 3 bin kişilik iftarGelibolu Mevlevihanesi’nde 3 bin kişilik iftarGelibolu Mevlevihanesi’nde 3 bin kişilik iftarGelibolu Mevlevihanesi’nde 3 bin kişilik iftar

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