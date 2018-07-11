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Genç kız tacizciyi silahla kovaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 13:46 | Son Güncelleme

Giresun’da bir genç kızı sözle taciz eden adam yaptığına bin pişman oldu. Öfkelenen genç kız tacizciyi silahla kovaladı. Onlar kameralara yansıdı

Olay, Giresun merkez Şeyh Keramettin Mahallesi Gazi Paşa Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, kaldırımda yürürken kendisine sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şahsa bir anda tabanca çeken genç kız, bir süre adamı kovaladı.

KOŞARAK KAÇTI

Genç kızın elindeki silahın ise kuru sıkı olduğu öğrenildi. Olay güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde genç kız elinde silahla peşinden koşarken, adamın arkasına bakarak kaçtığı görülüyor.

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giresun istismar

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