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Gençlerin "çeyiz"inde 47 milyon lira birikti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 11:04 | Son Güncelleme

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca evlenmeye hazırlanan gençlere destek olmak amacıyla başlatılan ve azami devlet katkısı oranı 7 bin 500 liraya çıkarılan "Çeyiz Hesabı" uygulamasına 25 bin 254 kişi katıldı - İki yılını dolduran sistemde, 15 bankada açılan aktif Çeyiz Hesabı'nda, şu ana kadar 47,3 milyon lira toplandı - Bakanlık, belirlenen yeni oranlar çerçevesinde sistemde 3 veya 4 yıl kalanlara ödenecek devlet katkısı miktarlarını hazırlanacak yeni yönetmelikle belirleyecek

BURCU ÇALIK- Maddi imkansızlıklar nedeniyle yuva kuramayan gençler için başlatılan "Çeyiz Hesabı" uygulamasında, açılan 25 bin 254 hesapta biriken para 47,3 milyon liraya ulaştı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca Nisan 2016'da hayata geçirilen "Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısı" uygulamasıyla yuva kurmak isteyen fakat maddi imkansızlıklar nedeniyle bu hayalini gerçekleştiremeyen gençlere devlet desteği sağlanması amaçlanıyor.

Yeni düzenlemeyle devlet desteği üst oranı yüzde 20'den yüzde 25'e, azami 5 bin lira olan sınır da 7 bin 500 liraya çıkarılan uygulamada, gençler 3-5 yıllık sürelerde yaptığı düzenli ödemeler sonucunda destekten faydalanma imkanını yakalıyor.

İki yılını dolduran sistemde şu ana kadar 25 bin 254 kişi 15 bankada aktif Çeyiz Hesabı açtı. Hesaplarda biriken toplam para miktarı ise 47,3 milyon liraya ulaştı.

- Yeni yönetmelik hazırlanacak

Çeyiz Hesabı uygulamasından Türk vatandaşı veya mavi kart sahibi, 27 yaşından önce ilk evliliğini yapacaklar yararlanabiliyor.

En az 3 yıl düzenleme ödeme şartının bulunduğu uygulamada hesaba aylık en az 100, en fazla ise bin lira yatırılabiliyor. Ödemeler aylık veya 3'er aylık periyotlarda yapılıyor.

Yeni düzenleme kapsamında sistemde 5 yıl kalan ve düzenli ödeme yapanlar en yüksek oran olan 7 bin 500 liralık devlet katkısını alma hakkını da kazanabilecek.

Bakanlık, belirlenen yeni oranlar çerçevesinde sistemde 3 veya 4 yıl kalanlara ödenecek devlet katkısı miktarlarını ise hazırlanacak yeni yönetmelikle belirleyecek.

İlk ödemesi 2019'da yapılacak Çeyiz Hesabı'nda çiftlerin devlet katkısını alabilmeleri için evlilik tarihinden itibaren 6 ay içerisinde evlilik cüzdanı ve ilk evlilikleri olduğuna dair nüfus müdürlüğünden alınacak belge ile bankaya başvurmaları gerekiyor.

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"Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısı" uygulaması Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı evlilik Genç

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