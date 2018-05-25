 (Geniş haber) - İBB'yi işgal girişimi davasında karar açıklandı

8 RÜTBELİ 15'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Kartal'da bulunan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin büyük salonunda açıklanan kararda, sanıklar eski Albay Zeki Demir, eski Yüzbaşı Ramazan Ertürk, eski Yüzbaşı Yakup Karaçelik, eski Yüzbaşı Mustafa Alper Şengören, eski Teğmen Ömer Sevim, eski Asteğmen Fatih Sultan Mehmet Samancı, Uzman Onbaşı Sercan Met ve Uzman Çavuş Ömer Er, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırıldılar. Aynı sanıkların, 14 kişinin öldürülmesine ilişkin olarak da, "Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürmek" suçundan ise 14'er kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verildi.

FETÖ'nün 17 Temmuz Darbe girişimi gecesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 14 kişinin şehit olduğu, 182 kişinin de yaralandığı olaylara ilişkin, 42 er, 1 albay, 3 teğmen, 1 asteğmen, 2 uzman çavuş, Eski Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) İstanbul İl Müdürü Gökay Atilla Bostan ile eski Büyükşehir Belediyesi Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç'un yargılandığı davada karar açıklandı.

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) FETÖ'nün 15 Temmuz'da İBB'yi işgal girişimi sırasında 14 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin yargılanan sanıklardan 10'u ağırlaştırılmış müebbet hapis, 31'i ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 11 sanık ise beraat etti.

8 RÜTBELİNİN HER BİRİ 182 KİŞİYİ YARALAMA SUÇUNDAN DA 2 BİN 912'ŞER YIL CEZA ALDI

Bu 8 sanık, 182 kişinin yaralanmasına ilişkin olarak da, 182 kere 16'şar yıl hapis cezası ile cezalandırıldılar. Böylece bu her sanık bu suçtan 2 bin 912'şer yıl ceza almış oldu.

31 ERE 15 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 2 BİN 420'ŞER YIL CEZA ALDI

Tamamı tutuklu yargılanan 42 erden 31'i ceza alırken 11 er hakkında tüm suçlardan beraat kararı verildi. Mahkeme 31 eri, "Anayasayı ihlal" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırdı. Bu 31 er 14 kişinin şehit edilmesine ilişkin suçtan 14'er kez müebbet hapis cezasına çarptırılırken, 182 kişinin yaralanmasına ilişkin olarak da ayrı ayrı 182'şer kez 13'er yıl 4'er ay hapis ile cezalandırıldılar. Böylece her sanık bu suçtan 2 bin 420'şer yıl 6'şar ay ceza aldı.

SİVİL SANIKLARA DA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Davanın iki sivil sanığı da ceza aldı. Mahkeme, eski Büyükşehir Belediyesi Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç ve eski Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) İstanbul İl Müdürü Gökay Atilla Bostan'ı, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mehmet Tunç ayrıca Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçundan da 3 yıl hapis ve 3 bin 750 lira adli para cezasına çarptırıldı.

